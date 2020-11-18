Что нам не нравится в iPhone 12?

Увы, многое.

Достоинств у модельного ряда iPhone 12 достаточно. Это мощная SoC, стильный дизайн из прошлого, 5G (для нас не актуально, но те же китайцы и американцы счастливы), великолепные OLED-дисплеи, стабильная операционная система iOS 14. Но сегодня мы расскажем о том, чем нам новые айфоны не нравятся.

Положа руку на сердце, признаем — новые айфоны поражают не слишком. Итак, вот, чем они разочаровывают.

Первое: Нет Touch ID

Apple до сих пор не вернула в айфоны дактилоскопический сенсор. Сегодня, когда весь мир ходит в масках, это весьма актуальная проблема. Touch ID спас бы ситуацию. Но его нет. Хотя «китайцы» за эти и куда меньшие деньги оснащаются датчиками отпечатков пальцев.

А ведь купертиновцы вполне могли бы встроить Touch ID даже не в OLED-дисплей, а в кнопку питания, как это сделано у iPad Air 4.

Второе: Камеры почти такие же, как у серии iPhone 11

На iPhone 12 и iPhone 12 mini мы имеем дело все с той же двойной камерой на 12+12 Мп, что и у iPhone 11. Снимает она почти также. Особой разницы нет. То же касается и тройных камер iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Мы уже показывали вам, как снимает 12 Про ночью, продемонстрировали портретный режим, а также ночные видео. Мы сравнили его камеру с iPhone 11 Pro Max и пришли к выводу, что преимуществ у «двенадцатого» почти нет.

Третье: Дисплей на 60 Гц

Даже у дешевого POCO X3 NFC за 20 тысяч экран с частотой обновления 120 Гц. А новенькие айфоны с огромным ценником «хвастаются» устаревшими панелями на 60 Гц.

Четвертое: Низкая емкость аккумуляторов

Крошечные аккумуляторы — еще один бич iPhone 12. Судя по тестам, новые айфоны работают меньше, чем модельный ряд iPhone 11. Все также в курсе проблем с играми — в них айфоны разряжаются буквально мгновенно (это касается как iPhone 12 mini с крошечной батареей, так и топового iPhone 12 Pro Max).

Вывод — нужен смартфон с долгим временем работы? Тогда новые айфоны не для вас.

Пятое: Отсутствие вау-фактора

Открываешь коробку с любым iPhone 12 и почему-то особых эмоций не испытываешь. Все это мы уже видели. Да, много-много лет назад. Он похож на iPhone 5. Рамка корпуса нам также показалась не очень удачной. Она не только кажется слишком хрупкой, но и выглядит несколько дешево. Серия iPhone 11 год назад производила более премиальное впечатление.

Шестое: В коробке — слезы

Отсутствие блока зарядного питания и наушников это настоящее издевательство. Мы разочарованы. Покупаешь айфон за условные сто тысяч рублей, а комплектация у него хуже, чем у китайца за десять тысяч.

А чем разочаровали новые айфоны наших читателей?

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