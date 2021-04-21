Что показала Apple на презентации 20 апреля и чего не показала
Не все ожидания оправдались.
Вчерашняя презентация Apple безусловно удалась. Нам показали интересные новинки, а после сразу представили iOS 14.5 Release Candidate, почти что финальную версию долгожданной 14.5. Но ожидали мы, как это водится, большего. Чего показали, а чего нет?
Рассказываем. Начнем с того, что мы все-таки увидели.
- iPad Pro нового поколения приятно удивил. Он мощный (еще бы, внутри M1), стильный, классно снимает и оснащается аж до 2 ТБ флэш-памяти. Но вот mini-LED дисплей предлагается только для 12,9-дюймового варианта. Хотите компактный 11-дюймовый iPad Pro 2021? Уж извините…
- iMac 2021 также весьма интересный. Он тонкий, яркий, очень мощный и также с M1 внутри. На выбор предлагают аж 7 расцветок.
- AirTags, поисковые маячки от Apple. Идеальный инструмент для того, чтобы не потерять свои вещи. А если оставить их, например, в автомобиле супруги, рюкзаке ребенка, то еще и слежки.
- Apple TV 4K получил новый алюминиевый пульт и более качественное изображение. Стоит относительно недорого.
- Сиреневые iPhone 12 и iPhone 12 mini.
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Чего не показали?
- AirPods 3 мы ждали. И были уверены, что их покажут. Но нет. Apple решила отложить премьеру наушников, которые наверняка уже полностью готовы. Когда покажут? Не знаем, может уже осенью.
- iPad mini также не продемонстрировали. Тоже, вероятно, увидим в сентябре.
- Наконец, не было следующих поколений MacBook Pro и Mac Pro.
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