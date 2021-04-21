Что показала Apple на презентации 20 апреля и чего не показала

Не все ожидания оправдались.

Вчерашняя презентация Apple безусловно удалась. Нам показали интересные новинки, а после сразу представили iOS 14.5 Release Candidate, почти что финальную версию долгожданной 14.5. Но ожидали мы, как это водится, большего. Чего показали, а чего нет?

Рассказываем. Начнем с того, что мы все-таки увидели.

iPad Pro нового поколения приятно удивил. Он мощный (еще бы, внутри M1), стильный, классно снимает и оснащается аж до 2 ТБ флэш-памяти. Но вот mini-LED дисплей предлагается только для 12,9-дюймового варианта. Хотите компактный 11-дюймовый iPad Pro 2021? Уж извините…

приятно удивил. Он мощный (еще бы, внутри M1), стильный, классно снимает и оснащается аж до 2 ТБ флэш-памяти. Но вот mini-LED дисплей предлагается только для 12,9-дюймового варианта. Хотите компактный 11-дюймовый iPad Pro 2021? Уж извините… iMac 2021 также весьма интересный. Он тонкий, яркий, очень мощный и также с M1 внутри. На выбор предлагают аж 7 расцветок.

также весьма интересный. Он тонкий, яркий, очень мощный и также с M1 внутри. На выбор предлагают аж 7 расцветок. AirTags , поисковые маячки от Apple. Идеальный инструмент для того, чтобы не потерять свои вещи. А если оставить их, например, в автомобиле супруги, рюкзаке ребенка, то еще и слежки.

, поисковые маячки от Apple. Идеальный инструмент для того, чтобы не потерять свои вещи. А если оставить их, например, в автомобиле супруги, рюкзаке ребенка, то еще и слежки. Apple TV 4K получил новый алюминиевый пульт и более качественное изображение. Стоит относительно недорого.

получил новый алюминиевый пульт и более качественное изображение. Стоит относительно недорого. Сиреневые iPhone 12 и iPhone 12 mini.

С российскими ценами на все это добро вы можете ознакомиться у нас же.

Чего не показали?

AirPods 3 мы ждали. И были уверены, что их покажут. Но нет. Apple решила отложить премьеру наушников, которые наверняка уже полностью готовы. Когда покажут? Не знаем, может уже осенью.

мы ждали. И были уверены, что их покажут. Но нет. Apple решила отложить премьеру наушников, которые наверняка уже полностью готовы. Когда покажут? Не знаем, может уже осенью. iPad mini также не продемонстрировали. Тоже, вероятно, увидим в сентябре.

также не продемонстрировали. Тоже, вероятно, увидим в сентябре. Наконец, не было следующих поколений MacBook Pro и Mac Pro .

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