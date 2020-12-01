Ещё по одной – фильм 2020 про нас с вами. Трагикомедия со смыслом

Стоит ли смотреть? Да!

12 ноября в России стартовали показы одного очень любопытного фильма – «Ещё по одной». Чем он интересен: сюжетом, смыслом, актёрами и их игрой. И вот наша небольшая рецензия на этот фильм. Поехали!

Начну с того, что фильм был включён в список работ для Каннского кинофестиваля 2020. Но в этом году отменяют всё подряд, вот и фестиваль тоже не состоялся. Премьера в России прошла 12 ноября, причём без особой рекламы. Например: я узнал об этом замечательном фильме в Инстаграм. Ролик, кстати, был так себе, особенно меня расстраивал равнодушный закадровый голос. Но сюжет и очень хороший актёр – Мадс Миккельсен заставили меня смириться с неудачной и скудной рекламой. И вот я в кино. В зале было всего 10 человек, а это вместе со мной между прочим.

Сюжет весьма интересный. На общей встрече в баре четырёх друзей, они же все вместе преподают в одной из школ, происходит интересный разговор про алкоголь. Но не про его вред, а наоборот – о пользе. Суть озвученной теории сводится к тому, что нужно поддерживать в крови дозу алкоголя на уровне 0,5 промилле. Причём постоянно, но нельзя пить в выходные и после 8 часов вечера.

И вот эти горе-преподаватели начали выпивать с утра и на протяжении всего дня. При этом проводя уроки и ведя нормальную жизнь. Прямо скажу: в какой-то момент и мне тоже эта затея показалась неплохой. Им было весело преподавать, скучные темы и разговоры начали приобретать новый темп и новые акценты.

Но испытуемые решили пойти дальше. И увеличить обязательную дозу. Каждый по-своему, но около 1 промилле на человека. И вот дальше началось ожидаемое. Я не буду вам рассказывать все подробности фильма, я ведь рекомендую сходить в кино. Но скажу, что любое веселье имеет свой предел, а любая тайна имеет свой срок.

Актёрская игра на очень и очень высоком уровне. Особенно у главного героя – Мадса Миккельсена, которого я очень уважаю как профессионала. Сам фильм я советую каждому, кому уже исполнилось 16 лет. Именно такие рамки установлены по отношению к зрителям. Хорошего просмотра!

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