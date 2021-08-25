Xiaomi открыла первый в России официальный сервисный центр — это было классно!

Расскажем и покажем.

Сегодня компания Xiaomi открыла первый в России официальный сервисный центр. Открыт он в Москве. Нам удалось пообщаться лично с главой PR-службы Xiaomi по России и СНГ Евгением Мосуновым. Мы узнали много интересного. Наверняка будет интересно и нашим читателям. Как почитать, так и посмотреть. Благо фоток у нас тоже много.

Да, в планах компании масштабное развитие сети сервисных центров. В других городах России они также будут открываться. На очереди — Санкт Петербург.

После — другие города-миллионники. За Xiaomi не заржавеет. В РФ у них прочные позиции, перспективы астрономические. Инфраструктура будет развиваться, ну а поклонникам бренда от этого только лучше и комфортнее.

Что можно сделать в сервисном центре Xiaomi?

Много чего:

1) Ремонтировать технику Xiaomi, Redmi, POCO. Внимание! Не только официально купленную в России и СНГ, но и привезенную из других стран, а также приобретенную на Али и в других местах. Главное, чтобы они были официально произведены. Так? Услуги по ремонту будут оказаны.

2) В сервисном центре можно наклеить пленку на любой смартфон (хоть Айфон). Саму пленку клеит человек, а вот вырезает ее смарт-аппарат. В настройках выбирается модель смартфона, выставляются дополнительные настройки (с чехлом носится, без и так далее) и после агрегат вырезает из большой пленки нужную вам по размеру.

Нам сделали бесплатно, как представителям СМИ. Остальным нужно платить.

3) Тут же можно и приобрести технику Xiaomi. Смартфоны, смарт-пылесосы, телевизоры, наушники и прочее, прочее. Все сервисные центры будут такими, включающими в себя магазины.

Наши впечатления

Нас поразило то, что сегодня прямо сразу (после перерезания ленты не прошло и часа) начали заходить первые клиенты. Не «подставные», а настоящие.

Место сервисного центра выбрали правильно — в культовом месте Москвы. Где? Москва-Сити и недалеко от станции метро «Деловой центр».

Помещение в целом небольшое, но все очень стильно и аккуратно оформлено.

Например, зашел человек спросить наушники Xiaomi, другой попросил наклеить пленку на смартфон, еще один хотел узнать о замене дисплея, еще пару потерлись у прилавков и поспрашивали о новых смартфонах.

Когда вышли из сервисного центра, чтобы сделать пару звонков, то прохожие (некоторые, конечно, не все подряд) останавливались, планировали зайти, что-то посмотреть или узнать.

Конечно, многих людей толпа празднующих открытие представителей СМИ и сотрудников российского отделения Xiaomi «отпугивала». Так что народ строил планы зайти попозже. Некоторых таких мы между телефонными разговорами отправили в центр со словами, что уже можно, сервис открыт.

Время работы. Сам центр будет работать с 9 утра до 21:00 без перерывов на обед и без выходных дней.

Надеюсь вам было интересно читать и смотреть, как нам присутствовать и фотографировать.

Да, еще одна хорошая новость. Дела у Xiaomi идут в гору! Превышен прогноз на прибыль и выручку во втором квартале 2021.

Цифры за минувший квартал ниже:

Общая величина выручки составила приблизительно 87,78 млрд юаней — это на 64% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Валовая прибыль составила приблизительно 15,14 млрд юаней (плюс 96,7%).

Чистая прибыль составила приблизительно 6,3 млрд юаней (плюс 87,4%).

А таковы результаты за первое полугодие:

Общая величина выручки составила приблизительно 164,67 млрд юаней (+59,5%).

Валовая прибыль составила 29,3 млрд юаней (+92,1%).

Чистая прибыль составила приблизительно 12,39 млрд юаней (+118,4%).

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