Где сделать вакцину от Covid-19 в Ростове-на-Дону? Где угодно, хоть в парке
Вакцинация набирает обороты.
Совсем недавно писал о вакцинации в Ростове-на-Дону. Сейчас прививочная кампания набрала обороты. В СМИ пишут, что привито уже порядка 30% населения Ростовской области. Довольно-таки впечатляющая цифра, если учесть, что еще совсем недавно прививаться большинство не хотели.
Где можно привиться? Всюду.
В больницах, разумеется. А еще в магазинах. И крупных супермаркетах. Вроде Меги.
А еще в парках. Например, в парке Революции это выглядит так:
Очередей нет, привиться можно быстро. Еще и приз дадут, бесплатно прокатят на аттракционе. Но вряд ли, конечно, люди ради этого привьются. Но бонус все равно приятный. Особенно тем, кто с детьми.
Да, обязательная вакцинация введена для многих групп населения и в Ростовской области. Это касается:
- Работников сферы образования
- Работников сферы здравоохранения
- Тех, кто работает на общественном транспорте,
- Сотрудники сферы торговли
- Людей из общепита
- Тех, кто трудится в салонах красоты, бассейнов, спа- и фитнесс-центрах
- А еще в соляриях, саунах
- Привиться придется работникам органов соцзащиты, сотрудникам МФЦ, специалистам сферы ЖКХ
- И, конечно, сотрудникам досуговых заведений. А именно детских комнат, детских лагерей, театров, кинотеатров, музеев, выставочных залов, библиотек, торгово-развлекательных центров
- И последнее. Привиться нужно чиновникам, депутатам всех уровней и студентам старше 18 лет
В общем, с ковидом так или иначе сражаются. Будем надеяться, что вакцина спасет как можно больше жизней, ну а сам вирус перестанет меняться в худшую сторону…
Да, материал буду обновлять фотографиями (прививочных пунктов), а также цифрами привившихся в процентах.
Адреса пунктов вакцинации в Ростове-на-Дону
- Торговый центр «Горизонт» (Нагибина, 32/2)
- Универмаг «Солнышко» (Университетский 51/103)
- «МегаМаг» (улица Пойменная)
- Стоматологическая поликлиника (на Крепостном 95)
- МБУЗ ГБСМП (Бодрая, 88)
- Городская больница номер 20
- Торговый центр «Магнит» (Петренко, 1)
- Торговый центр «Джанфида» (Таганрогская, 114И)
- МЦ «Эксперт» (Красноармейская, 262/122)
- Городская больница номер 8 (Красноармейская 19)
- Торговый центр «Золотой Вавилон» (Малиновского, 25)
- Восточный рынок «Темерник» (район Темерник на Северном)
- Торговый центр «Галерея Астор» -(Буденовский 49/97)
- Поликлиника РЖДБ (Варфлоомеева 92а)
- Городская ГБУ РО ЛРЦ номер один1 (Малюгина, 100)
- КДЦ «Здоровье» (Ворошиловский, 61/23)
- Парк Революции (Театральная площадь)
- Больница РЖД (Варфоломеева, 92А)
- Торговый центр «Сокол» (Стачки, 25)
- Торговый центр «РИО» (Нагибина, 17)
- Торговый центр «Сити Галерея» (Нагибина, 30)
- Торговый центр «Талер» (Зорге, 33)
- Областная клиническая больница (Благодатная, 170)
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