Где сделать вакцину от Covid-19 в Ростове-на-Дону? Где угодно, хоть в парке

Вакцинация набирает обороты.

Совсем недавно писал о вакцинации в Ростове-на-Дону. Сейчас прививочная кампания набрала обороты. В СМИ пишут, что привито уже порядка 30% населения Ростовской области. Довольно-таки впечатляющая цифра, если учесть, что еще совсем недавно прививаться большинство не хотели.

Где можно привиться? Всюду.

В больницах, разумеется. А еще в магазинах. И крупных супермаркетах. Вроде Меги.

А еще в парках. Например, в парке Революции это выглядит так:

Очередей нет, привиться можно быстро. Еще и приз дадут, бесплатно прокатят на аттракционе. Но вряд ли, конечно, люди ради этого привьются. Но бонус все равно приятный. Особенно тем, кто с детьми.

Да, обязательная вакцинация введена для многих групп населения и в Ростовской области. Это касается:

Работников сферы образования

Работников сферы здравоохранения

Тех, кто работает на общественном транспорте,

Сотрудники сферы торговли

Людей из общепита

Тех, кто трудится в салонах красоты, бассейнов, спа- и фитнесс-центрах

А еще в соляриях, саунах

Привиться придется работникам органов соцзащиты, сотрудникам МФЦ, специалистам сферы ЖКХ

И, конечно, сотрудникам досуговых заведений. А именно детских комнат, детских лагерей, театров, кинотеатров, музеев, выставочных залов, библиотек, торгово-развлекательных центров

И последнее. Привиться нужно чиновникам, депутатам всех уровней и студентам старше 18 лет

В общем, с ковидом так или иначе сражаются. Будем надеяться, что вакцина спасет как можно больше жизней, ну а сам вирус перестанет меняться в худшую сторону…

Да, материал буду обновлять фотографиями (прививочных пунктов), а также цифрами привившихся в процентах.

Адреса пунктов вакцинации в Ростове-на-Дону

Торговый центр «Горизонт» (Нагибина, 32/2) Универмаг «Солнышко» (Университетский 51/103) «МегаМаг» (улица Пойменная) Стоматологическая поликлиника (на Крепостном 95) МБУЗ ГБСМП (Бодрая, 88) Городская больница номер 20 Торговый центр «Магнит» (Петренко, 1) Торговый центр «Джанфида» (Таганрогская, 114И) МЦ «Эксперт» (Красноармейская, 262/122) Городская больница номер 8 (Красноармейская 19) Торговый центр «Золотой Вавилон» (Малиновского, 25) Восточный рынок «Темерник» (район Темерник на Северном) Торговый центр «Галерея Астор» -(Буденовский 49/97) Поликлиника РЖДБ (Варфлоомеева 92а) Городская ГБУ РО ЛРЦ номер один1 (Малюгина, 100) КДЦ «Здоровье» (Ворошиловский, 61/23) Парк Революции (Театральная площадь) Больница РЖД (Варфоломеева, 92А) Торговый центр «Сокол» (Стачки, 25) Торговый центр «РИО» (Нагибина, 17) Торговый центр «Сити Галерея» (Нагибина, 30) Торговый центр «Талер» (Зорге, 33) Областная клиническая больница (Благодатная, 170)

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