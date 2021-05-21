Google Pixel 6 Pro: рендеры, характеристики, дата выхода, цена

Стильный и мощный.

В сети появились качественные рендеры смартфона Google Pixel 6 Pro. Опубликовал их не абы кто, а авторитетный инсайдер под ником OnLeaks (зовут его Стив Хеммерстоффер). Ссылается он на собственные источники, а также на слухи, которые бродят по сети вот уже на протяжении года. Pixel 6 Pro (вместе с простым Pixel 6) должен стать первым серийным смартфоном с финальной Android 12.

Каким будет?

Начнем со сроков.

Дата выхода

Android 12 должны представить осенью. Учитывая, что Pixel 6 Pro станет первым гаджетом, работающим на этой версии ОС, он также появится осенью. Но точную дату мы пока назвать не готовы.

Цена

Это флагман. Дешевым он быть не может по определению. Предполагаем, что ценник на него составит порядка 1000 долларов.

Характеристики

Пока, увы, неизвестны. Как только станет что-то ясно, обязательно дополним заметку. Пока же предположения и слухи.

SoC: Некий собственный чип Google.

6,67-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Объем ОЗУ: вряд ли меньше 8 ГБ.

Емкость накопителя: 256 или 512 ГБ.

Батарея: около 4000-4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью порядка 50 Вт.

Камера сзади: по слухам, тройная. Главный датчик на 50 МП, ультраширокоугольный модуль и перископная камера с 5-кратным оптическим зумом.

Толщина: 8,9 мм (с учетом выступа камеры 11,5 мм).

Длина и ширина: 163,9 на 75,8 мм.

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