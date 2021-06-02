Harmony OS 2.0: обзор, дата выхода, поддерживаемые устройства

ОС от Huawei.

Во время большой презентации китайский техногигант Huawei продемонстрировал вторую версию своей собственной операционной системы Harmony OS. Harmony OS 2.0 разработана одновременно для смартфонов, планшетов, смарт-часов и прочей техники (даже для смарт-телевизоров подходит). Расскажем о ней подробнее.

Благо информации достаточно.

Ключевые особенности новой ОС такие:

Возможность объединения всех гаджетов и устройств, поддерживаемых Harmony OS 2.0 в один так называемый «Супердевайс» . По сути, конечно, это громкое заявление, но одна экосистема позволит получить от всей техники с Harmony OS максимальную отдачу.

. По сути, конечно, это громкое заявление, но одна экосистема позволит получить от всей техники с Harmony OS максимальную отдачу. Обновленная панель управления в Harmony OS 2.0 позволяет настраивать подключения разных девайсов простым перетаскиванием иконок, например, на экране смартфона. Допустим, вы хотите включить смарт-телевизор от Huawei. Просто перетащите иконку с ТВ на дисплее смартфона. Также можно управлять и смартфоном с телевизора, если он поддерживает сенсорное управление.

позволяет настраивать подключения разных девайсов простым перетаскиванием иконок, например, на экране смартфона. Допустим, вы хотите включить смарт-телевизор от Huawei. Просто перетащите иконку с ТВ на дисплее смартфона. Также можно управлять и смартфоном с телевизора, если он поддерживает сенсорное управление. Одни и те же приложения можно использовать на разных устройствах без отдельной установки на каждое из них . Таким образом, все функции тех или иных программ будут доступны пользователям с самых разных девайсов.

. Таким образом, все функции тех или иных программ будут доступны пользователям с самых разных девайсов. Платформа Harmony OS Connect для подключения гаджетов от сторонних производителей . Позволяет подключаться к различным девайсам разных компаний. Например, к смарт-духовке Midea или смарт-холодильнику Haier. Достаточно прикоснуться смартфоном Huawei к ним (или смарт-часами) и весь умный функционал станет доступным с них. Круто? Да. В будущем число поддерживаемых устройств будет расти.

. Позволяет подключаться к различным девайсам разных компаний. Например, к смарт-духовке Midea или смарт-холодильнику Haier. Достаточно прикоснуться смартфоном Huawei к ним (или смарт-часами) и весь умный функционал станет доступным с них. Круто? Да. В будущем число поддерживаемых устройств будет расти. Измененный главный экран с возможностью создания полезных виджетов (ага, как в iOS 14) .

Отдельный фирменный шрифт HarmonyOS Sans . Новые анимации.

. Новые анимации. Более плавная работа, чем у EMUI (фирменная прошивка Huawei, работавшая вместе с Android).

Открытые приложения продолжают работать в фоновом режиме (как на айфонах, да). Так что открываются мгновенно.

Поддерживаемые устройства

До Harmony OS 2.0 можно обновить около 100 устройств Huawei. Включая смартфоны серий Mate 30, Mate 40, P40, Mate X2, nova 8, а также планшеты MatePad.

Смотрим список смартфонов и планшетов ниже:

Дата выхода

Уже! Ждем полноценного прихода в Россию. Пока что в РФ Harmony OS 2.0 работает только на смарт-телевизорах Huawei. Но совсем скоро заработает и на других гаджетах. Таких, например, как смарт-часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, а также будущих смартфонах флагманской серии Huawei P50.

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