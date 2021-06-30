От редакции

Honor 50: дата выхода в России, цена, характеристики

30 Июн, 2021

Honor 50: дата выхода в России, цена, характеристики

Интересный смартфон.

В середине июня компания Honor представила смартфоны серии Honor 50. Самой интересной моделью стала базовая. Это золотая середина — высокая мощность, конкурентная цена.

Ниже расскажем о гаджете подробнее.

Характеристики серии Honor 50

  • Экран: 6,57-дюймовый с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Есть поддержка HDR10+.
  • SoC: Snapdragon 778G.
  • Аккумулятор: 4300 мА*ч.
  • Быстрая зарядка: 66 Вт.
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ.
  • Флэш-память: 128, 256.
  • Тыльная камера: 108, 8, 2, 2 Мп.
  • Селфи-камера: 32 Мп.
  • Габариты: 159,96 × 73,76 × 7,78.
  • Вес: 175 г.
  • Поддержка 5G (но нам все равно, у нас 5G не работает).

Цена Honor P50

  • 8 ГБ + 128 ГБ — $420;
  • 8 ГБ + 256 ГБ — $470;
  • 12 ГБ + 256 ГБ — $530.

А у нас? Скорее всего так:

  • 8 ГБ + 128 ГБ — около 30 000 рублей;
  • 8 ГБ + 256 ГБ — порядка 33 000 или 35 000 рублей;
  • 12 ГБ + 256 ГБ — примерно 37 000 или даже 40 000 рублей.

Дата выхода в России

В Китае девайсы вышли в середине июня.

Когда доберутся до нас? Информации пока нет. Но ждем и надеемся, что до конца лета привезут.

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