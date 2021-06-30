Honor 50: дата выхода в России, цена, характеристики

Интересный смартфон.

В середине июня компания Honor представила смартфоны серии Honor 50. Самой интересной моделью стала базовая. Это золотая середина — высокая мощность, конкурентная цена.

Ниже расскажем о гаджете подробнее.

Характеристики серии Honor 50

Экран : 6,57-дюймовый с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Есть поддержка HDR10+.

: 6,57-дюймовый с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Есть поддержка HDR10+. SoC : Snapdragon 778G.

: Snapdragon 778G. Аккумулятор : 4300 мА*ч.

: 4300 мА*ч. Быстрая зарядка : 66 Вт.

: 66 Вт. ОЗУ : 8 или 12 ГБ.

: 8 или 12 ГБ. Флэш-память : 128, 256.

: 128, 256. Тыльная камера : 108, 8, 2, 2 Мп.

: 108, 8, 2, 2 Мп. Селфи-камера : 32 Мп.

: 32 Мп. Габариты : 159,96 × 73,76 × 7,78.

: 159,96 × 73,76 × 7,78. Вес : 175 г.

: 175 г. Поддержка 5G (но нам все равно, у нас 5G не работает).

Цена Honor P50

8 ГБ + 128 ГБ — $420 ;

; 8 ГБ + 256 ГБ — $470 ;

; 12 ГБ + 256 ГБ — $530 .

А у нас? Скорее всего так:

8 ГБ + 128 ГБ — около 30 000 рублей ;

; 8 ГБ + 256 ГБ — порядка 33 000 или 35 000 рублей ;

; 12 ГБ + 256 ГБ — примерно 37 000 или даже 40 000 рублей .

Дата выхода в России

В Китае девайсы вышли в середине июня.

Когда доберутся до нас? Информации пока нет. Но ждем и надеемся, что до конца лета привезут.

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