Honor 50: дата выхода в России, цена, характеристики
Интересный смартфон.
В середине июня компания Honor представила смартфоны серии Honor 50. Самой интересной моделью стала базовая. Это золотая середина — высокая мощность, конкурентная цена.
Ниже расскажем о гаджете подробнее.
Характеристики серии Honor 50
- Экран: 6,57-дюймовый с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Есть поддержка HDR10+.
- SoC: Snapdragon 778G.
- Аккумулятор: 4300 мА*ч.
- Быстрая зарядка: 66 Вт.
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ.
- Флэш-память: 128, 256.
- Тыльная камера: 108, 8, 2, 2 Мп.
- Селфи-камера: 32 Мп.
- Габариты: 159,96 × 73,76 × 7,78.
- Вес: 175 г.
- Поддержка 5G (но нам все равно, у нас 5G не работает).
Цена Honor P50
- 8 ГБ + 128 ГБ — $420;
- 8 ГБ + 256 ГБ — $470;
- 12 ГБ + 256 ГБ — $530.
А у нас? Скорее всего так:
- 8 ГБ + 128 ГБ — около 30 000 рублей;
- 8 ГБ + 256 ГБ — порядка 33 000 или 35 000 рублей;
- 12 ГБ + 256 ГБ — примерно 37 000 или даже 40 000 рублей.
Дата выхода в России
В Китае девайсы вышли в середине июня.
Когда доберутся до нас? Информации пока нет. Но ждем и надеемся, что до конца лета привезут.
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