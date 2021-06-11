Honor 50 и Honor 50 Pro: цена в России, дата выхода, характеристики

Весьма интересные смартфоны.

В ближайшее время (а именно — 16 июня) самостоятельная Honor представит серию смартфонов Honor 50. Предполагается, что линейка будет состоять из трех моделей — Honor 50, Honor 50 Pro и Honor SE. Расскажем все, что знаем об этих смартфонах. Обязательно обновим материал, когда информации стает больше.

Итак, вперед — к знаниям!

Цена

Зная характеристики, можно сделать некоторые выводы. Диапазон цен у нас в России будет примерно таким — от 25 000 рублей за самый простой вариант (SE) до 35-40 тысяч (за Pro).

Дата выхода

Представят смартфоны 16 июня. Через пару дней начнут продавать в Китае. А через недели три-четыре Honor 50 доберутся и до нас. Ставим на середину июля.

Характеристики Honor 50

SoC: Snapdragon 778G

Экран: 6,72-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+

ОЗУ: ?

Накопитель: ?

Аккумулятор: 4000 мА*ч

Быстрая зарядка: 100 Вт

Основная камера: 100+8+2+2 Мп

Селфи-камера: 32+12 Мп

ОС: Android 11

Габариты: 163,46 × 74,66 × 8,05 мм

Вес: 187 г

Характеристики Honor 50 Pro

SoC: Snapdragon 778G

Экран: 6,57-дюймовый OLED разрешением Full HD+

ОЗУ: ?

Накопитель: ?

Аккумулятор: 4300 мА*ч

Быстрая зарядка: 66 Вт

Основная камера: 100+8+2+2 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

ОС: Android 11

Габариты: 159,96 × 73,76 × 7,78 мм

Вес: 175 г

Характеристики Honor 50 SE

SoC: MediaTek Dimensity 900 5G

Экран: 6,78-дюймовый с разрешением Full HD+

ОЗУ: ?

Накопитель: ?

Аккумулятор: 4000 мА*ч

Быстрая зарядка: 66 Вт

Основная камера: 100+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОС: Android 11

Габариты: 164,73 × 75,63 × 8 мм

Вес: 191 г

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