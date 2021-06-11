Honor 50 и Honor 50 Pro: цена в России, дата выхода, характеристики
Весьма интересные смартфоны.
В ближайшее время (а именно — 16 июня) самостоятельная Honor представит серию смартфонов Honor 50. Предполагается, что линейка будет состоять из трех моделей — Honor 50, Honor 50 Pro и Honor SE. Расскажем все, что знаем об этих смартфонах. Обязательно обновим материал, когда информации стает больше.
Итак, вперед — к знаниям!
Цена
Зная характеристики, можно сделать некоторые выводы. Диапазон цен у нас в России будет примерно таким — от 25 000 рублей за самый простой вариант (SE) до 35-40 тысяч (за Pro).
Дата выхода
Представят смартфоны 16 июня. Через пару дней начнут продавать в Китае. А через недели три-четыре Honor 50 доберутся и до нас. Ставим на середину июля.
Характеристики Honor 50
- SoC: Snapdragon 778G
- Экран: 6,72-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+
- ОЗУ: ?
- Накопитель: ?
- Аккумулятор: 4000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 100 Вт
- Основная камера: 100+8+2+2 Мп
- Селфи-камера: 32+12 Мп
- ОС: Android 11
- Габариты: 163,46 × 74,66 × 8,05 мм
- Вес: 187 г
Характеристики Honor 50 Pro
- SoC: Snapdragon 778G
- Экран: 6,57-дюймовый OLED разрешением Full HD+
- ОЗУ: ?
- Накопитель: ?
- Аккумулятор: 4300 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66 Вт
- Основная камера: 100+8+2+2 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- ОС: Android 11
- Габариты: 159,96 × 73,76 × 7,78 мм
- Вес: 175 г
Характеристики Honor 50 SE
- SoC: MediaTek Dimensity 900 5G
- Экран: 6,78-дюймовый с разрешением Full HD+
- ОЗУ: ?
- Накопитель: ?
- Аккумулятор: 4000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66 Вт
- Основная камера: 100+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 11
- Габариты: 164,73 × 75,63 × 8 мм
- Вес: 191 г
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