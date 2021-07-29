Huawei P50: дата выхода в России, цена, характеристики
Классный Huawei.
Huawei, кто бы что ни говорил, у нас любят. И бюджетные, и среднебюджетные, а также флагманские. Серия Huawei P всегда славилась потрясающими камерами и сбалансированными параметрами. Huawei P50 не исключение. И базовый Huawei P50, безусловно, один из лучших смартфонов 2021 года.
Расскажем подробнее. Ну и покажем, конечно.
Дата выхода в России
Глобальные продажи в мире и Китае стартуют в сентябре. Вероятно, что тогда же устройства начнут продаваться и в России.
Цена
Стоимость на разные версии такая:
- Huawei P50 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — 700 долларов
- Huawei P50 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 770 долларов
В РФ? От 60-65 тысяч рублей.
Характеристики
Параметры, что надо.
Судите сами.
- SoC: Snapdragon 888 4G
- Дисплей: 6,5-дюймовый OLED, 90 Гц, 2700 х 1225 пикселей
- ОЗУ: 8 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 4100 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66 Вт
- Защита: IP68
- ОС: HarmonyOS 2.0
Камеры Huawei P50
Главная фишка смартфона это его камера с оптикой Leica. Серия P от Huawei всегда метит в высшую лигу камерофонов и традиционно занимает высшие места в топе DxOMark.
Вряд ли станет исключением серия P50.
- Главный датчик: 50 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация изображения, фокусное расстояние 23 мм
- Ультраширокоугольная камера: 13 Мп, диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 13 мм
- Перископный модуль: 12 Мп, 5-кратный оптический зум, диафрагма f/3.4, оптическая стабилизация, фокусное расстояние 125 мм
А селфи-камера?
- Селфи-камера: 13 Мп
Как вам?
По-моему, супер.
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