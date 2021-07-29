Huawei P50: дата выхода в России, цена, характеристики

Классный Huawei.

Huawei, кто бы что ни говорил, у нас любят. И бюджетные, и среднебюджетные, а также флагманские. Серия Huawei P всегда славилась потрясающими камерами и сбалансированными параметрами. Huawei P50 не исключение. И базовый Huawei P50, безусловно, один из лучших смартфонов 2021 года.

Расскажем подробнее. Ну и покажем, конечно.

Дата выхода в России

Глобальные продажи в мире и Китае стартуют в сентябре. Вероятно, что тогда же устройства начнут продаваться и в России.

Цена

Стоимость на разные версии такая:

Huawei P50 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — 700 долларов

Huawei P50 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 770 долларов

В РФ? От 60-65 тысяч рублей.

Характеристики

Параметры, что надо.

Судите сами.

SoC: Snapdragon 888 4G

Дисплей: 6,5-дюймовый OLED, 90 Гц, 2700 х 1225 пикселей

ОЗУ: 8 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 4100 мА*ч

Быстрая зарядка: 66 Вт

Защита: IP68

ОС: HarmonyOS 2.0

Камеры Huawei P50

Главная фишка смартфона это его камера с оптикой Leica. Серия P от Huawei всегда метит в высшую лигу камерофонов и традиционно занимает высшие места в топе DxOMark.

Вряд ли станет исключением серия P50.

Главный датчик : 50 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация изображения, фокусное расстояние 23 мм

: 50 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация изображения, фокусное расстояние 23 мм Ультраширокоугольная камера : 13 Мп, диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 13 мм

: 13 Мп, диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 13 мм Перископный модуль: 12 Мп, 5-кратный оптический зум, диафрагма f/3.4, оптическая стабилизация, фокусное расстояние 125 мм

А селфи-камера?

Селфи-камера: 13 Мп

Как вам?

По-моему, супер.

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