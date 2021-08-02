Huawei P50 Pro+: цена, характеристики, дата выхода

Лучший из лучших.

Huawei уже выпустила P50 и P50 Pro. Но инсайдеры уверены, что это еще не все. В модельный ряд войдет флагманский Huawei P50 Pro+. Он будет лучше во всем. И совсем скоро. Расскажем ниже.

Начнем с цены.

Цена

Стоимость нынешнего топового Huawei P50 Pro составляет:

Huawei P50 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — 930 долларов

Huawei P50 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 1000 долларов

Huawei P50 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — 1170 долларов

За P50 Pro+ попросят примерно столько:

Huawei P50 Pro+ с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — 1130 долларов

Huawei P50 Pro+ с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 1200 долларов

Huawei P50 Pro+ с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — 1370 долларов

У нас? От 110-120 тысяч рублей.

Характеристики

SoC: Kirin 9000 5G (Snapdragon 888 5G устройству не достанется из-за санкцией)

Дисплей: 6,7-дюймовый OLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2,5K

Камера : основная камера будет еще круче, чем у P50 Pro, который, между прочим, лучший камерофон в мире на сегодняшний день. Четыре датчика, перископный модуль, суперзум (может быть, даже 10-кратный оптический) очевидны

: основная камера будет еще круче, чем у P50 Pro, который, между прочим, лучший камерофон в мире на сегодняшний день. Четыре датчика, перископный модуль, суперзум (может быть, даже 10-кратный оптический) очевидны Селфи-камера: 16- или 32-мегапиксельная

ОЗУ: 8, 12 ГБ

Накопитель: 128, 256, 512 ГБ

Аккумулятор: 4500-5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 100 Вт (уже прошла сертификацию)

(уже прошла сертификацию) Защита от воды и пыли: IP68

ОС: HarmonyOS 2.0

Дата выхода

До конца года. Ждем осенью.

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