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Huawei P50 Pro: дата выхода, цена, характеристики

29 Июл, 2021

Huawei P50 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Топовый Huawei.

О базовом Huawei P50 мы вам уже рассказали. Теперь же пришло время флагмана. Huawei P50 Pro это исключительная модель. Многие о ней будут мечтать. Ну а некоторые купят.

За деле, к параметрам, фото, рассказу о камерах, стоимости и дате начала продаж.

Дата выхода

Глобальные продажи в мире и Китае начнутся сентябре. Не исключено, что и в Россию Huawei P50 Pro приедет в сентябре.

Цена

Стоимость такая:

  • Huawei P50 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — 930 долларов
  • Huawei P50 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 1000 долларов
  • Huawei P50 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — 1170 долларов

В РФ? Порядка 90-100 тысяч рублей.

Характеристики

Впечатляющие.

Вот.

  • SoC: Snapdragon 888 4G или Kirin 9000 4G
  • Дисплей: 6,6-дюймовый OLED, 120 Гц, 2700 х 1225 пикселей
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Накопитель: 128, 256, 512 ГБ
  • Аккумулятор: 4360 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 66 Вт
  • Защита: IP68
  • ОС: HarmonyOS 2.0

Камеры Huawei P50 Pro

Самое главное и интересное! Селфи-камера достаточно простая, 13-мегапиксельная. А вот основная это не что. Оптика от Leica на месте.

  • Главный датчик: 50 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация изображения, фокусное расстояние 23 мм
  • Ультраширокоугольная камера: 13 Мп, диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 13 мм
  • Перископный модуль: 64 Мп, 3,5-кратный оптический зум, гибридный зум — 100х, цифровой — 200х.
  • Черно-белая камера: 40 Мп, диафрагма f/1.6, фокусное расстояние 26 мм

Почему зум меньше, чем у Huawei P50!? Не спешите. Цифровой и гибридный тут творят чудеса.

Фото увидели? Ну как?

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