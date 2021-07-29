Huawei P50 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Топовый Huawei.
О базовом Huawei P50 мы вам уже рассказали. Теперь же пришло время флагмана. Huawei P50 Pro это исключительная модель. Многие о ней будут мечтать. Ну а некоторые купят.
За деле, к параметрам, фото, рассказу о камерах, стоимости и дате начала продаж.
Дата выхода
Глобальные продажи в мире и Китае начнутся сентябре. Не исключено, что и в Россию Huawei P50 Pro приедет в сентябре.
Цена
Стоимость такая:
- Huawei P50 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — 930 долларов
- Huawei P50 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 1000 долларов
- Huawei P50 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — 1170 долларов
В РФ? Порядка 90-100 тысяч рублей.
Характеристики
Впечатляющие.
Вот.
- SoC: Snapdragon 888 4G или Kirin 9000 4G
- Дисплей: 6,6-дюймовый OLED, 120 Гц, 2700 х 1225 пикселей
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Накопитель: 128, 256, 512 ГБ
- Аккумулятор: 4360 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66 Вт
- Защита: IP68
- ОС: HarmonyOS 2.0
Камеры Huawei P50 Pro
Самое главное и интересное! Селфи-камера достаточно простая, 13-мегапиксельная. А вот основная это не что. Оптика от Leica на месте.
- Главный датчик: 50 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация изображения, фокусное расстояние 23 мм
- Ультраширокоугольная камера: 13 Мп, диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 13 мм
- Перископный модуль: 64 Мп, 3,5-кратный оптический зум, гибридный зум — 100х, цифровой — 200х.
- Черно-белая камера: 40 Мп, диафрагма f/1.6, фокусное расстояние 26 мм
Почему зум меньше, чем у Huawei P50!? Не спешите. Цифровой и гибридный тут творят чудеса.
Фото увидели? Ну как?
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