Huawei Watch 3: дата выхода, цена, характеристики

Крутые умные часы.

Компания Huawei представила смарт-часы Huawei Watch 3. В скором времени они доберутся и до российского рынка. Это интересный гаджет с продвинутой начинкой, отличной новой ОС и стильным дизайном.

Подробнее ниже.

Дата выхода

Huawei уже представила новые умные часы. Но их дату выхода отчего-то не назвала. Но очевидно, что в Китае их начнут продавать уже через неделю или две. А у нас? Ждем в конце июня или начале июля.

Цена

Стоимость, увы, также пока не была раскрыта. Но вряд ли ждать придется долго. Как только ее назовут, мы тут же обновим эту страницу. Huawei Watch 3 вряд ли будут дороже 20 000 рублей (у нас).

Характеристики

А вот тут уже почти все известно:

Экран: 1,43-дюймовым AMOLED с плотностью пикселей 326 PPI и пиковой яркостью 1000 нит.

Ремешки: кожаный, стальной или силиконовый.

ОЗУ: 2 ГБ.

Флэш-память: 16 ГБ.

Габариты: 46,2 x 46,2 x 12,15 мм.

Вес: 54 г.

Корпус: из нержавеющей стали и керамики.

Автономность: 3 дня (в режиме энергосбережения 14 дней).

Кнопки: одна физическая и вращающееся кольцо (как у Apple Watch).

ОС: Harmony OS 2.0.

Функции: eSIM (часы могут работать без привязки к смартфону), датчик ЧСС, датчик сна, сенсор SpO2 (определяет уровень кислорода в крови), термометр для определения температуры тела, более сотни режимов тренировок (17 профессиональных).

Другое: защита от воды и пыли, модуль NFC, беспроводная зарядка, микрофон и динамик, порядка 30 циферблатов, управление жестами.

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