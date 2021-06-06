iOS 15 — что нового, дата выхода, какие устройства поддерживает, отзывы, как установить

Уже на пороге!

Завтра стартует WWDC 2021. Мы ждем от нее многое. И на 100% уверены, что на ней продемонстрируют новые операционные системы Apple. Для всех актуальных устройств. Самая главная — iOS 15. Напомним, для каких устройств она предназначена, расскажем, как подготовиться к ее релизу и, конечно, как установить.

Поехали.

Дата выхода

Первая бета-версия для разработчиков будет представлена уже 7 июня, завтра. Чуть позже появится публичный вариант iOS 15 beta 1. Потом череда бет будет тянуться вплоть до сентября. Именно тогда купертиновцы выкатят финальную iOS 15 вместе со смартфонами серии iPhone 13.

Как подготовиться к апдейту до iOS 15

Для начала предупредим. Первая бета вряд ли будет стабильной. Так что ставить ее на основное устройство не советуем.

На главное рабочее тоже не надо. Почему?

iOS 15 может сильно глючить.

Не исключены тормоза.

Могут быть проблемы с автономностью.

Некоторые приложения наверняка не будут работать.

Есть риск потери данных.

Все равно хотите рискнуть? И сразу опробовать новую iOS? Тогда сделайте вот так:

Зарегистрируйте профиль разработчика (стоит 100 долларов в год). Освободите побольше места на iPhone (5-6 ГБ). Сделайте резервную копию.

Как установить

Как и любую другую iOS 15.

Удалите старые профили других бета-версий iOS. Выберете тот профиль девелопера, который будет использован для iOS 15 beta 1. Скачайте саму iOS 15 (как только выйдет). Идем в Настройки -> Основные -> Профили -> Установить. Вводим пароль. Перезагрузите айфон. Теперь идите в Настройки -> Основные -> Обновление ПО. Ставим iOS 15. Радуемся (наверное).

Какие устройства поддерживаются iOS 15?

Вот эти, что на фото ниже:

Надо в текстовом виде? Тогда вот:

iPhone SE 2 iPhone 7/7 Plus iPhone 8/8 Plus iPhone X iPhone XS/XS Max iPhone XR iPhone 11 iPhone 11 Pro/11 Pro Max iPhone 12/12 mini iPhone 12 Pro/12 Pro Max iPhone 13/13 mini iPhone 13 Pro 13 Pro Max

А вот первый iPhone SE и iPhone 6S скорее всего в пролёте.

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