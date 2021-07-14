iOS 15: ошибки, проблемы, глюки

Находим и рассказываем.

Бета-версия iOS 15 уже доступна. В том числе и публичная. Отметим, что это одна из самых стабильных первых бет в истории iOS. За последние лет пять — точно! Почти всё работает на ура. Быстро, четко. И не важно, какой у вас iPhone — старенький iPhone SE первого поколения или актуальный iPhone 12 Pro. Все, кто ставил тестовые прошивки прошлых iOS наверняка помнят про отваливающийся Wi-Fi и Bluetooth, неработающие (вообще!) важные приложения, глюки с камерой и многое-многое другое. Бета iOS 15 это достижение Apple? Возможно. А может быть все дело в том, что ядро у iOS 15 то же самое, что и у iOS 14. Просто накатили новые функции и делов то. Ломаться тут особо нечему…

В любом случае баги и проблемы находятся, хоть и редкие. В этой теме мы и будем о них рассказывать. Находить, конечно, вместе с вами — тут без помощи читателей никуда.

Проблемы беты iOS 15

Мы с Алексеем пока что обнаружили несколько багов.

1) Беда с буквами в PDF-файлах. Вместо слов точки. Примерно так:

Решение: пока не найдено.

2) Глюки в WhatsApp. Имена периодически исчезают, видны лишь номера телефонов.

Решение: помогает лишь перезагрузка.

Почитаем о функциях iOS 15:

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