От редакции

iOS 16: дата выхода, какие устройства поддерживает, какой будет

20 Дек, 2021

iOS 16: дата выхода, какие устройства поддерживает, какой будет

Ждем!

iOS 16 придет на смену iOS 15, как последняя пришла на смену iOS 14, а весна — на смену зиме. Мы даже знаем примерную дату выхода. И можем назвать устройства, которые ее получат. Остальное — догадки. Но менее интересно от этого не становится. Тем более, что инсайдеры и эксперты уже называют некоторые функции, которые получит новая iOS с вероятностью в 99,9%.

Поехали! Тему будем, как водится, обновлять по мере поступления новой информации.

Дата выхода

Тестирование iOS 16 начнется летом 2022 года. Финальная версия выйдет в сентябре вместе с айфонами линейки iPhone 14.

Поддерживаемые устройства

Очевидно, что iPhone SE первого поколения и iPhone 6s уйдут на обочину истории. Таким образом, поставить iOS 16 можно будет на:

  • iPhone 7/7 Plus
  • iPhone 8/8 Plus
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone XS/XS Max
  • iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max
  • iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max
  • iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max
  • iPhone 14/12 Max/14 Pro/14 Pro Max
  • iPhone SE (2020)
  • iPhone SE 3

Какой будет iOS 16

Все фишки iOS 14 и iOS 15 сохранятся. Эволюционный тип развития присущ Apple. Вряд ли что-то изменится в следующем году. Но некоторые интересные фишки ждем.

Какие?

  • Мультизадачность (возможность одновременной работы сразу с несколькими приложениями в двух и более окнах).
  • Поддержка функции Always-On Display (дисплей всегда включен).
  • Крутые виджеты с повышенной интерактивностью: например, для управления умным домом, возможность мгновенно ответить на e-mail и так далее.
  • Отдельная иконка для библиотеки приложений.
  • Возможность конструировать подборки в папках самостоятельно.
  • Режим фокусирования на экране блокировки.
  • Фоновые звуки прямо на экране блокировки. Включение их для концентрации внимания, отдыха, сна и так далее.
  • Возможность включения режима Handoff и AirPlay с помощью Siri.
  • Больше анимация и смайликов.
  • Возможность определения автомобильных аварий в связке с watchOS 9.

А что хотите видеть вы? К слову, вот интересный концепт iOS 16 на видео:

 
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1 Комментарий

  1. Alex Torress:
    20.12.2021 в 14:06

    Как всегда-ничего толкового! Миллион раз обновляется и ничего…. И да, Блоха, страница через сафари не правильно масштабируется. Поправьте. Вообще обленились.

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