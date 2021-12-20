iOS 16: дата выхода, какие устройства поддерживает, какой будет

Ждем!

iOS 16 придет на смену iOS 15, как последняя пришла на смену iOS 14, а весна — на смену зиме. Мы даже знаем примерную дату выхода. И можем назвать устройства, которые ее получат. Остальное — догадки. Но менее интересно от этого не становится. Тем более, что инсайдеры и эксперты уже называют некоторые функции, которые получит новая iOS с вероятностью в 99,9%.

Поехали! Тему будем, как водится, обновлять по мере поступления новой информации.

Дата выхода

Тестирование iOS 16 начнется летом 2022 года. Финальная версия выйдет в сентябре вместе с айфонами линейки iPhone 14.

Поддерживаемые устройства

Очевидно, что iPhone SE первого поколения и iPhone 6s уйдут на обочину истории. Таким образом, поставить iOS 16 можно будет на:

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone XR

iPhone X

iPhone XS/XS Max

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max

iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max

iPhone 14/12 Max/14 Pro/14 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE 3

Какой будет iOS 16

Все фишки iOS 14 и iOS 15 сохранятся. Эволюционный тип развития присущ Apple. Вряд ли что-то изменится в следующем году. Но некоторые интересные фишки ждем.

Какие?

Мультизадачность (возможность одновременной работы сразу с несколькими приложениями в двух и более окнах).

Поддержка функции Always-On Display (дисплей всегда включен).

Крутые виджеты с повышенной интерактивностью: например, для управления умным домом, возможность мгновенно ответить на e-mail и так далее.

Отдельная иконка для библиотеки приложений.

Возможность конструировать подборки в папках самостоятельно.

Режим фокусирования на экране блокировки.

Фоновые звуки прямо на экране блокировки. Включение их для концентрации внимания, отдыха, сна и так далее.

Возможность включения режима Handoff и AirPlay с помощью Siri.

Больше анимация и смайликов.

Возможность определения автомобильных аварий в связке с watchOS 9.

А что хотите видеть вы? К слову, вот интересный концепт iOS 16 на видео:



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