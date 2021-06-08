iPadOS 15 — что нового, для каких iPad подходит

Рассказываем.

Вместе с iOS 15, которая, понятно, интересует всех куда больше, была представлена и iPadOS 15 для планшетов iPad, получившая большинство фишек от операционной системы для айфонов. Расскажем о ней, благо есть и эксклюзивные фишки.

Ну и назовет iPad, на которые ее можно поставить. Благо первая девелоперская бета уже тут как тут.

Что нового?

Начнем с самого важного

Самое главное это виджеты!

Спустя год виджеты наконец-то добрались до iPadOS. Да, владельцы айфонов наслаждались ими еще с iOS 14. А вот на iPad они появились лишь сейчас, в iPadOS 15. Что это такое? Читайте тут. Никаких изменений в сравнении с айфоновскими виджетами нет. Все то же самое, только на большом экране.

Анимация очень быстрая

Анимация открытия всего и вся стала буквально мгновенной. Очень непривычно. Но нам нравится. Хотя кому-то может показаться, что со скоростью перебор.

Полка с окнами

Полезная фишка, но пока еще не до конца доработанная. Работает лишь с некоторыми приложениями. Но с Safari работает (увидите сразу ваши последние открытые окна, на картинке понятно, что это значит).

Что еще?

Меню многозадачности (то, что делалось свайпами, теперь происходит нажатием).

(то, что делалось свайпами, теперь происходит нажатием). Изменения браузера Safari (стал похож на тот, что на Маках).

(стал похож на тот, что на Маках). Появилась библиотека приложений (на айфонах было уже в прошлом году).

(на айфонах было уже в прошлом году). В заметки добавили хэштеги и интеграцию с контактами .

. Добавлен переводчик с поддержкой русского языка .

. Добавлена возможность создания приложений прямо на планшете с возможностью дальнейшей загрузки прямо в App Store.

Для каких iPad подходит iPadOS 15?

Вот для этих:

iPad 5, 6, 7, 8

iPad Air 2, 3, 4

iPad mini 4, 5

iPad Pro 1, 2, 3, 4 + 10,5-дюймовый, 11-дюймовый, а также iPad Pro M1

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