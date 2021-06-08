От редакции

iPadOS 15 — что нового, для каких iPad подходит

8 Июн, 2021

iPadOS 15 — что нового, для каких iPad подходит

Рассказываем.

Вместе с iOS 15, которая, понятно, интересует всех куда больше, была представлена и iPadOS 15 для планшетов iPad, получившая большинство фишек от операционной системы для айфонов. Расскажем о ней, благо есть и эксклюзивные фишки.

Ну и назовет iPad, на которые ее можно поставить. Благо первая девелоперская бета уже тут как тут.

Что нового?

Начнем с самого важного

Самое главное это виджеты!

Спустя год виджеты наконец-то добрались до iPadOS. Да, владельцы айфонов наслаждались ими еще с iOS 14. А вот на iPad они появились лишь сейчас, в iPadOS 15. Что это такое? Читайте тут. Никаких изменений в сравнении с айфоновскими виджетами нет. Все то же самое, только на большом экране.

Анимация очень быстрая

Анимация открытия всего и вся стала буквально мгновенной. Очень непривычно. Но нам нравится. Хотя кому-то может показаться, что со скоростью перебор.

Полка с окнами

Полезная фишка, но пока еще не до конца доработанная. Работает лишь с некоторыми приложениями. Но с Safari работает (увидите сразу ваши последние открытые окна, на картинке понятно, что это значит).

Что еще?

  • Меню многозадачности (то, что делалось свайпами, теперь происходит нажатием).
  • Изменения браузера Safari (стал похож на тот, что на Маках).
  • Появилась библиотека приложений (на айфонах было уже в прошлом году).
  • В заметки добавили хэштеги и интеграцию с контактами.
  • Добавлен переводчик с поддержкой русского языка.
  • Добавлена возможность создания приложений прямо на планшете с возможностью дальнейшей загрузки прямо в App Store.

Для каких iPad подходит iPadOS 15?

Вот для этих:

  • iPad 5, 6, 7, 8
  • iPad Air 2, 3, 4
  • iPad mini 4, 5
  • iPad Pro 1, 2, 3, 4 + 10,5-дюймовый, 11-дюймовый, а также iPad Pro M1

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