iPadOS 15 — что нового, для каких iPad подходит
Рассказываем.
Вместе с iOS 15, которая, понятно, интересует всех куда больше, была представлена и iPadOS 15 для планшетов iPad, получившая большинство фишек от операционной системы для айфонов. Расскажем о ней, благо есть и эксклюзивные фишки.
Ну и назовет iPad, на которые ее можно поставить. Благо первая девелоперская бета уже тут как тут.
Что нового?
Начнем с самого важного
Самое главное это виджеты!
Спустя год виджеты наконец-то добрались до iPadOS. Да, владельцы айфонов наслаждались ими еще с iOS 14. А вот на iPad они появились лишь сейчас, в iPadOS 15. Что это такое? Читайте тут. Никаких изменений в сравнении с айфоновскими виджетами нет. Все то же самое, только на большом экране.
Анимация очень быстрая
Анимация открытия всего и вся стала буквально мгновенной. Очень непривычно. Но нам нравится. Хотя кому-то может показаться, что со скоростью перебор.
Полка с окнами
Полезная фишка, но пока еще не до конца доработанная. Работает лишь с некоторыми приложениями. Но с Safari работает (увидите сразу ваши последние открытые окна, на картинке понятно, что это значит).
Что еще?
- Меню многозадачности (то, что делалось свайпами, теперь происходит нажатием).
- Изменения браузера Safari (стал похож на тот, что на Маках).
- Появилась библиотека приложений (на айфонах было уже в прошлом году).
- В заметки добавили хэштеги и интеграцию с контактами.
- Добавлен переводчик с поддержкой русского языка.
- Добавлена возможность создания приложений прямо на планшете с возможностью дальнейшей загрузки прямо в App Store.
Для каких iPad подходит iPadOS 15?
Вот для этих:
- iPad 5, 6, 7, 8
- iPad Air 2, 3, 4
- iPad mini 4, 5
- iPad Pro 1, 2, 3, 4 + 10,5-дюймовый, 11-дюймовый, а также iPad Pro M1
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