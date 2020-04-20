iPhone 12: обзор, характеристики, дата выхода, цена в России

Каким будет айфон 12?

Айфон 12 — грядущий смартфон Apple образца 2020 года, который положит начало новому циклу iPhone. Про iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max уже сейчас известно многое. Смартфоны получат полноценный редизайн, обновленные дисплеи, камеры необычного типа и множество других особенностей. В этой статье мы собрали всю достоверную информацию о будущих iPhone, известную на текущий момент. Прочитав материал, многие из вас точно захотят начать откладывать деньги к осени.

Сколько будет новых iPhone

В 2020 году Apple выпустит четыре новых смартфона. Об этом сообщили различные источники, включая авторитетного аналитика Мин-Чи Куо и проверенного инсайдера Джона Проссера. Согласно данным их источников, осенью 2020 года выйдут:

5,4-дюймовый iPhone 12,

6,1-дюймовый iPhone 12 Plus,

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro,

6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max,

Все новые смартфоны Apple образца 2020 года будут иметь OLED-дисплей. Однако заметим, что Apple не перестает выпускать новые смартфоны с жидкокристаллическими экранами. В апреле компания выпустила iPhone SE 2-го поколения с ЖК-экраном, а на весну 2021 года, согласно утечкам, у Apple запланирован запуск iPhone SE 2 Plus с 5,5-дюймовым ЖК-дисплеем, как у iPhone 8 Plus.

Название

Еще буквально несколько лет назад не было никаких сомнений в том, как Apple будет называть свои новые смартфоны. За iPhone 5 шел iPhone 5s, а после все ждали iPhone 6 и iPhone 6s следом. Без сюрпризов, полная стабильность.

Но все изменилось после выхода iPhone X. Apple начала упражняться в нейминге. Дошло до такого, что последний 6,5-дюймовый смартфон компании называется iPhone 11 Pro Max. Кому в 2015 году скажи, что такое название скоро будет у айфона, тот бы точно не поверил.

Самой же Apple такие названия, похоже, нравятся. На текущий момент нет никаких явных утечек о том, как будут называться iPhone образца 2020 года. Есть только предположения на основании названий последних моделей iPhone.

Вероятнее всего, Apple назовет следующие смартфоны iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, по аналогии с предшествующими моделями. Названия громоздкие, но запутаться в них не получится.

При этом, «стартовая» и менее дорогая модель iPhone 12 будет иметь 5,4-дюймовый дисплей. iPhone 12 Plus — 6,1-дюймовый, iPhone 12 Pro — тоже 6,1-дюймовый, а iPhone 12 Pro Max — 6,7-дюймовый. Это подтвердил все тот же эксперт Мин-Чи Куо.

Дизайн

Новые iPhone будут иметь обновленный дизайн. Apple сильно изменит внешний вид своих смартфонов впервые за три года.

Главное нововведение будет связано с формой корпуса. Соединительная рамка перестанет быть округлой, ее углы будут прямыми. По словам Мин-Чи Куо, такое дизайнерское решение сделает новые iPhone похожими на уже ставший легендарным iPhone 4.

Также прямоугольные боковые грани iPhone 12 будут схожи с гранями планшетов iPad Pro последнего поколения. К слову, когда Apple только представила iPad Pro 2018 в новом дизайне, эксперты сразу предположили скорое появление аналогичных граней в iPhone. После эту информацию подтвердили и другие утечки.

В апреле 2020 года информация о редизайне iPhone 12 подтвердила крупная утечка от проверенного инсайдера Макса Вайнбаха. Его источники опубликовали CAD-чертежи смартфона, полученные от одного из сотрудников компании Foxconn — производственного партнера Apple.

Используемые для корпуса iPhone 12 материалы изменятся. В первую очередь, новые айфоны будут иметь металлическую раму с более сложной конструкцией с применением новой технологии литья. Рама будет соединять цельные защищенные стекла, которые накроют лицевую и заднюю поверхности корпуса.

Как сообщил Мин-Чи Куо, из-за использования уникальных для iPhone технологий увеличится стоимость производства. По словам аналитика, максимальное увеличение может составить 60%. Как сильно это повлияет на итоговую цену iPhone 12 неизвестно.

Также специалист подчеркнул, что прямоугольные рамки в стиле iPhone 4 и новые материалы изменят внешний вид новинок «значительно». Отметим, что аналитик обычно не разбрасывается подобными заявлениями. Вероятнее всего, нас действительно ждет мощный редизайн iPhone.

Дизайн iPhone 12 будет освежен и на лицевой поверхности. Обнародованные CAD-чертежи смартфона подтвердили, что рамки по периметру экрана уменьшатся сразу на 40% по сравнению с iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Верхняя рамка экрана, она же «челка», не исчезнет полностью, а будет сокращена примерно в два раза.

Боковые и нижняя рамки в новых iPhone будут сокращены с 2,5 м до 1,5 мм. Кроме этого, Apple сделает корпуса новых смартфонов более тонкими. В частности, как выяснили источники инсайдера Макса Вайнбаха, толщина iPhone 12 Pro Max составит 7,4 мм против 8,8 мм iPhone 11 Pro Max.

Помимо всех перечисленных источников редизайн iPhone 12 подтвердило авторитетное издание Bloomberg. В апреле оно написало, что Apple ведет работу над новыми iPhone в стиле iPad Pro с обновленной формой корпуса.

Новые iPhone получат значимые изменения во внешнем виде по всему корпусу. Мин-Чи Куо уверен, что редизайн позволит смартфонам стать невероятно популярными у потребителей.

Кстати, эксперт повысил свои ожидания от продаж iPhone после появления утечки о редизайне. Теперь специалист считает, что в 2020 году Apple продаст сразу 85 млн смартфонов. Для сравнения, в 2019 году этот показатель будет равен примерно 75 млн.

Дисплей

Все новые смартфоны Apple образца 2020 года будут иметь OLED-экраны. Об этом заявили ведущие аналитики, а также указали потенциальные поставщики Apple.

Компания договорилась с компаниями LG и BOE о поставках OLED-экранов для будущих iPhone. Apple понадобились новые поставщики по причине того, что одна компания Samsung не сможет произвести необходимое количество экранов.

Как отмечалось выше, новые айфоны будут оснащены экранами с диагональю 5,4-, 6,1- и 6,7 дюйма. Пока нет никакой информации о характеристиках экранов. Разрешение, плотность пикселей на дюйм, яркость, динамический диапазон и прочие детали неизвестны.

Тем не менее, уже сейчас с дисплеем одного из будущих iPhone связан один очень интересный факт. Готовящийся к запуску 5,4-дюймовый «iPhone 12 Pro» станет первым в истории Apple флагманом, в котором диагональ экрана станет меньше, а не больше.

Подобное произойдет впервые. По словам экспертов, это будет означать то, что Apple все-таки прислушивается к потребителям. Компанию давно просят выпустить еще один компактный iPhone, но вместо этого максимальная диагональ смартфонов только растет. В следующем году она достигнет абсолютного рекорда в 6,7 дюйма.

На этом фоне 5,4-дюймовый iPhone будет выглядеть крайне компактным. Более того, он на самом деле окажется небольшим.

В одной из наших публикаций об iPhone 12 мы просчитали наиболее вероятные габариты 5,4-дюймовой модели. Они должны составить 134×66,4 мм. Для сравнения, габариты 4-дюймового iPhone SE — 123,8×58,6 мм. Разница совсем небольшая.

При этом, всматриваться в экран не придется. В столь компактном корпусе уместится 5,4-дюймовый дисплей с минимальными рамками. Экрана будет достаточно для того, чтобы комфортно просматривать контент любого типа.

Дисплеи новых iPhone 12 будут иметь частоту обновления 120 Гц. Об этом летом 2020 года заявил известный инсайдер Ice Universe. Согласно утечке, в настройках iPhone можно будет выбирать частоту обновления экрана вручную. Пользователи смогут ставить 60 Гц при обычном использовании смартфона для сохранения заряда аккумулятора и выбирать 120 Гц для игр.

Процессор и память

За производительность iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет отвечать система на процессоре Apple A14. На сегодняшний день о новом чипе нет никакой информации.

В новых iPhone должен быть увеличен объем оперативной памяти. У всех айфонов образца 2019 года по 4 ГБ ОЗУ — прогресса по сравнению с iPhone XS/XS Max не произошло. Ожидается, что будущие «iPhone 12» получат по 6 ГБ оперативной памяти. По крайней мере, флагманские модели.

Объем встроенной памяти в новых iPhone должен стать больше. Причина та же — Apple оставила встроенную память без изменений в iPhone 11 по сравнению с iPhone XS.

Предполагается, что Apple будет следовать трендам. Объем памяти в стартовой версии смартфонов может стать равен 128 ГБ. Средняя модель получит — 512 ГБ, максимальная — 1 ТБ, по аналогии с последними смартфонами Samsung.

Впрочем, прямо сейчас информации о встроенной памяти iPhone 12 — это догадки инсайдеров. В реальности все будет зависеть от того, считает ли сама Apple правильным продолжать «гонку гигабайтов».

Камеры

Новые модели iPhone будут различаться своими основными камерами.

Флагманские iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены системой из трех камер, которые дополнит сенсор LiDAR:

64-мегапиксельная сверхширокоугольная,

12-мегапиксельная широкоугольная,

12-мегапиксельная телефотокамера,

3D-камера LiDAR.

О намерении Apple, наконец, увеличить разрешение основной камеры в марте рассказал инсайдер Макс Вайнбах. По данным его источников, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат новую сверхширокоугольную камеру со светочувствительностью увеличенной на 35% по сравнению с iPhone 11 Pro. Возможности макросъемки камеры будут улучшены. Она позволит снимать макроснимки, фокусируюсь на объекте съемки с расстояния до 2,2 мм. Угол обзора камеры останется прежним — 120 градусов.

Новая 3D-камера LiDAR станет ключевым нововведением будущих iPhone. Ее главная особенность — это возможность определять расстояние объекта с высочайшей точностью.

Впервые сканер LiDAR появился в iPad Pro образца 2020 года. Предполагается, что в смартфонах из линейки iPhone 12 появится либо идентичный сенсор, либо его улучшенная версия. Кроме этого, по словам инсайдеров, LiDAR, вероятнее всего, появится только во флагманских более дорогих iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

3D-камера предоставит смартфонам ряд новых возможностей. В первую очередь, она позволит улучшить качество снимков, особенно в портретном режиме. За счет улучшенного восприятия глубины камеры будет идеально отделять объект съемки от фона в процессе создания фотографий с эффектом глубины резкости.

Также LiDAR расширит возможности по работе iPhone в дополненной реальности. Пользователи смогут сканировать различные объекты живого мира для последующего использования в приложениях с дополненной реальностью. По слухам, эти возможности будут совмещены с функциями новых «умных» очков Apple, запуск которых ранее прогнозировался на 2020 год.

Подробнее о ToF-камерах мы рассказывали в этой статье.

Что касается более доступных iPhone 12 и iPhone 12 Plus, они будут оснащены системой из двух камер без сканера LiDAR, о чем сообщил инсайдер Джон Проссер.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора в новых iPhone пока не раскрыта. Следует ожидать очередного увеличения, как это было в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Флагманы Apple образца 2019 года получили заметно увеличенное время автономной работы — на четыре и пять часов соответственно.

Ждать такого же большого прироста в iPhone 12, впрочем, не стоит. Причина заключается в том, что новые айфоны получат поддержку сетей пятого поколения. Наличие у смартфонов 5G-модемов непременно негативным образом повлияет на время работы без подзарядки.

Связь

Да, выше был спойлер. Новые iPhone 12 станут первыми айфонами с поддержкой 5G. Специально ради этого компания Apple пошла на перемирие с производителем 5G-модемов Qualcomm. Длившиеся несколько лет судебные тяжбы были прекращены с целью совместного сотрудничества.

Более того, Apple и Qualcomm уже договорились о конкретных поставках 5G-модемов для iPhone. Это было подтверждено документами из судов. Благодаря им и стало известно, что в iPhone образца 2020 года будет поддержка 5G.

Для поклонников iPhone из России эта новость пока не самая интересная. Дело в том, что российские операторы пока не запустили ни одной общедоступной сети пятого поколения. В настоящее время начало развертывания 5G в России запланировано на 2021 год.

Разное

По крайней мере один из новых iPhone получит разъем Smart Connector для подключения аксессуаров. В настоящее время такой разъем есть только у iPad. Ожидается, что Apple точно наделит разъемом нового типа 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Цена iPhone 12 в России

Самое интересное — цена. С высокой вероятностью стоимость новых iPhone 12 будет больше по сравнению с предшествующими моделями.

Во-первых, iPhone 12 — первая модель нового цикла смартфонов Apple. Во-вторых, стоимость производства увеличится из-за использования новых технологий. И в-третьих, Apple не подняла цены на iPhone в 2019 году, чему многие эксперты удивились. Вероятно, повышение цен было отложено на 2020 год и первый айфон из нового цикла.

Мы предполагаем, что цена новых iPhone увеличится по меньшей мере на $50.

Цена iPhone 12 в России:

Примечание: это предположительные цены, сформулированные на основе прогнозов и утечек.

iPhone 12 — от 63 990 рублей.

iPhone 12 Plus — от 73 990 рублей.

iPhone 12 Pro — от 93 990 рублей.

iPhone 12 Pro Max — от 103 990 рублей.

Более точная информация о вероятных ценах на новые iPhone появится ближе к сентябрю 2020 года.

Дата выхода iPhone 12

Презентация iPhone 12 должна пройти традиционно в сентябре, если Apple не отложит запуск новинок из-за напряженной обстановки в мире. Тем не менее, на текущий момент нет официальной информации о том, намерена ли Apple изменять свою многолетнюю традицию и переносить презентацию новых iPhone. В связи с этим пока ожидаем анонс новых iPhone в сентябре.

Презентация iPhone 12 — первая половина сентября 2020 года.

Дата выхода iPhone 12 — вторая половина сентября 2020 года.

Когда iPhone 12 выйдет в России? В 2019 году Россия попала в список стран первой волны, в которых стали доступны новые iPhone. Ожидаем аналогичный ход со стороны американской компании и через год. Благодаря этому приобрести сильно обновленные iPhone в России получится во второй половине сентября.

Предполагается, что все четыре новых iPhone образца 2020 года будут запущены в продажу одновременно, как в 2019 году в случае с iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

(4,10 из 5, оценили: 52, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: