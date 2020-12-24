iPhone 12s вместо iPhone 13? Вполне вероятно

И вот почему.

Мы думаем, что в 2021 году осенью Apple выпустит вовсе не iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а iPhone 12s, iPhone 12s mini, iPhone 12s Pro и iPhone 12s Pro Max.

Почему не 13?

Дело в том, что после серии iPhone 11 (главным нововведение которой была камера с адекватным ночным режимом) купертиновцы не стали выпускать iPhone 11s — четвертый айфон с дизайном Айфон Х, это был бы явный перебор. Поэтому мы и увидели iPhone 12 — с новым (или «новым-старым») дизайном, поддержкой 5G (нам в России все равно, а в мире этому рады) а также дополнительной мини-версией.

Но в 2021 году необходимость в радикальном обновлении Айфона отсутствует. Поэтому, мы в редакции Блохи почти на 99% уверены, что Apple представит именно серию iPhone 12s с тем же дизайном и такими же дисплеями. И, нет, челка с Face ID также никуда не денется. Нас ждет своего рода работа над ошибками. Тем более, что в Айфон 12 есть, что улучшать.

Нравится дизайн iPhone 12, но не нравится его низкий уровень автономности? Что же, дождитесь iPhone 12s. Вот, какие (в идеале) нововведения мы ждем:

Увеличенная емкость аккумуляторов — без этого никуда. Маленькие батареи — главный минус всех Айфонов 12. И этот недочет купертиновцам нужно обязательно исправить; Добавление дактилоскопического датчика Touch ID. Насколько это реально? 50 на 50; Улучшенная камера. По-настоящему улучшенная, а не тот легкий апгрейд, который мы увидели в серии iPhone 12 по сравнению с iPhone 11.

Ну а то, что в 2021 году мы получим новый чипсет A15 Bionic, обновленную iOS 15, об этом говорить даже не стоит — это очевидно.

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