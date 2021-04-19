iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики

Базовый iPhone 13.

Apple представит смартфоны серии iPhone 13 в сентябре 2021 года. Базовый 6,1-дюймовый айфон традиционно наиболее интересен — во-первых, он не такой дорогой, как прошки. Во-вторых, по слухам, он получит необычную камеру с диагональным расположением датчиков (с предыдущим поколением не спутаешь). И, наконец, у него будет фирменная красная расцветка (PRODUCT)RED.

Расскажем об устройстве подробнее. Ну а когда гаджет официально представят, то дополним материал.

Дата выхода

Дата выхода примерно известна. Сентябрь 2021 года. Вероятно, что Apple представит новые айфоны в первой половине месяца. Инсайдеры намекают на 13 число. А что, символично. Тринадцатый айфон тринадцатого же сентября. Продажи начнутся через неделю две. В России? Думается, что к началу октября привезут.

Цена

Курс доллара по отношению к рублю вырос. Поэтому, вероятно, на старте продаж новый iPhone будет стоить дороже. Если за iPhone 12 у нас просили от 79 990 рублей, то ожидаемый ценник на iPhone 13 — порядка 84 990 рублей. Если Apple сохранит версию с накопителем на 64 ГБ. Если же базовой моделью станет вариант на 128 ГБ, то цена, соответственно, будет выше — 89 990 рублей. Также Apple может выпустить модели на 256 и 512 ГБ. Самый вместительный iPhone 13 может стоить порядка 100 тысяч рублей.

Характеристики

Параметры iPhone 13 уже примерно известны. Гаджет получит топовый чипсет, крутой экран, больше памяти (как оперативной, так и флэш), круче камеру. Обо всем подробнее ниже.

Процессор iPhone 13

Вся линейка iPhone 13 будет оснащена могучим Apple A15 Bionic. Это 5-нм SoC. В чем преимущество? В цифрах в тестах, а также в энергоэффективности (а это важно, учитывая, что новые айфоны получат экраны с частотой обновления 120 Гц). Работать смартфон будет быстро.

Дисплей

Размер тот же, что и iPhone — это 6,1-дюймовая LTPO OLED-панель с уменьшенным потреблением энергии примерно на 20%. Нормально. Даже замечательно. А что нового? Частота обновления возрастет до современных флагманских 120 Гц. Частота будет не фиксированной, а динамической. В зависимости от задачи будет меняться частота. В играх, например, будет высокой, при веб-серфинге ниже, а в режиме простоя — вовсе около нулевой.

Да, экран защитят еще лучше. Керамическое стекло Ceramic Shiled нового поколения наверняка окажется еще крепче.

Челка с Face ID

Раздражает челка с модулем Face ID? Плохая новость для вас (а нам вот она даже нравится, так что для нас ничего плохого) — челка останется. Хорошая — станет меньше. Все потому, что динамик сдвинули выше ближе к рамке. Сами датчики (кроме селфи-камеры) также стали меньше.

Камеры

Самое интересное! Все потому, что в iPhone 13 будет использован новый модуль камеры с диагональным расположением датчиков. Судя по рендерам (основанным, между прочим, на CAD-чертежах), объективы станут больше. А это значит, что будет больше света. Больше света — лучше качество снимков. Особенно, если речь идет о ночной съемке. Камера по-прежнему будет двойной. Зум? Будет, вероятно, что двойной, но может быть и больше. Получит ли простой iPhone 13 LiDAR? Пока не знаем.

Звук

Звук по-прежнему будет качественным. Возможно, что даже лучше, чем в iPhone 12. Ожидаем стереодинамики. 3,5-мм разъем не вернется, надежды на это нет.

Touch ID в iPhone 13

Ура, по слухам, в iPhone 13 вновь вернется дактилоскопический сканер. И в эпоху масок это не может не радовать, правда? Встроят его, вероятно, прямо в дисплей (как это давно делают производители флагманов на Android).

Аккумулятор

Больное место любого айфона — маленькая батарея. Исправят этот недостаток в iPhone 13? Вряд ли. Но аккумулятор окажется больше, чем у iPhone 12, это практически уже решено. Как добьются этого, учитывая идентичные размеры корпуса? За счет уменьшения размеров других комплектующих. Быстрая зарядка? Будет. Мощность? Вряд ли ниже 30 Вт. Беспроводная? Не более 15 Вт. Не забываем о магнитной зарядке MagSafe.

Объем накопителя

Думается, что Apple сохранит версию с накопителем на 64 ГБ. Но нельзя исключать, что базовым вариантом станет смартфон с 128 ГБ флэш-памяти. Если так, то топовой версией станет не та, что на 256 ГБ, а на 512 ГБ. Впрочем, если вам не хватает памяти, iCloud в помощь!

Остальное:

Связь : ожидаем, что iPhone 13 получит модули Wi-Fi 6E (улучшенная скорость и экономия энергии), Bluetooth 5.2 (выше дальность, соединение стабильнее). Разумеется будет 5G-модем. Но нам он не нужен, в РФ 5G по-прежнему нети. И если появится к выходу iPhone 15, то хорошо.

: ожидаем, что iPhone 13 получит модули Wi-Fi 6E (улучшенная скорость и экономия энергии), Bluetooth 5.2 (выше дальность, соединение стабильнее). Разумеется будет 5G-модем. Но нам он не нужен, в РФ 5G по-прежнему нети. И если появится к выходу iPhone 15, то хорошо. eSIM : сохраняется, а вот физическая симка может быть лишь одна.

: сохраняется, а вот физическая симка может быть лишь одна. Вибромотор : конечно же, сохранится. Он станет меньше, но не хуже.

: конечно же, сохранится. Он станет меньше, но не хуже. Габариты : такие же, как у iPhone 12. Вес также не вырастет. А если и вырастет (из-за батареи побольше), то не более чем на 5-10 г.

Комплектация

Хуже не будет. Убирать уже просто нечего. В коробке с iPhone 13 точно будет сам айфон, инструкция, наклейки, провод. Зарядное устройство и наушники уже не вернутся. Уберут ли скрепку для извлечения SIM-карты. Надеемся, что нет.

Дизайн

iPhone 13 внешне (особенно спереди) будет практически неотличим от iPhone 12. Корпус с острыми углами сохранится. Сходство с iPhone 4 тоже. Главное новшество — другой модуль камеры. Но и челка с Face ID поменьше. Ну и, возможно, добавят новые расцветки.

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