iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
Компактный айфон 2021.
Вместе с iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, с вероятностью в 99,9%, купертиновцы также выпустят и компактный iPhone 13 mini, наследника 12 mini. Продажи последнего оставляют желать лучшего, так что, если 13 mini также окажется не слишком популярным, то, вероятно, он станет последним компактным айфоном в истории.
Рассказываем, что знаем (материал традиционно будет обновлять по мере поступления новой информации).
Цена
Подорожание в долларах случится вряд ли. Новый компактный айфон будет стоить столько же, сколько стоил iPhone 12 mini на старте. А у нас? Тут, увы, возможны варианты. Курс рубля к доллару не стабилен (и за последние несколько десятков лет стремится только вниз). Поэтому подорожание в России вполне вероятно. Сколько попросят за 13 mini у нас? Думается, что от 75-80 тысяч рублей за версию с 64 ГБ. Вариант с максимальным накопителем (емкость может вырасти до 512 ГБ) обойдется уже в 90-95 тысяч.
Как только цены объявят в сентябре, тут же обновим их и тут.
Дата выхода
Apple покажет новое поколение iPhone в сентябре. Сетевые аналитики даже называют дату. Она символичная — 13 сентября. Когда начнутся продажи? В США наверное в 20 числах первого осеннего месяца. А в России? Думается, что ближе к концу месяца.
Характеристики
Параметры почти такие же, как у iPhone 13. Но экран и батарея будут меньше.
- Процессор: 5-нм могучий Apple A15 Bionic. В тестах будет настоящий монстр. На деле мы вряд ли заметим разницу (современные айфоны все работают быстро). Но энергоэффективность вырастет. И это хорошо.
- Дисплей: 5,42-дюймовый OLED с технологией LTPO и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Частота обновления будет адаптивной. То есть, в зависимости от задачи она меняется от 0 до 120 Гц. В играх — выше, при серфинге по сети — ниже. Разумно.
- Защита экрана: Ceramic Shield нового поколения. Должна стать еще крепче и надежнее.
- Челка с Face ID: Наверняка станет меньше, ну а сам сканер быстрее. Должен научиться узнавать нас в маске.
- Touch ID: Вернется. Гаджет снова позволят разблокировать с помощью отпечатка пальца. Дактилоскопический сканер встроят прямо в дисплей.
- Тыльная камера: Новый модуль с диагональным расположением двух датчиков (они наверное вновь будуть 12-мегапиксельными). Размер сенсоров станет больше, они смогут захватывать больше света (а значит — лучше снимать, особенно ночью).
- Селфи-камера: Вряд ли изменится. Она и у iPhone 12 mini хороша.
- Звук: Качественные динамики, отсутствие 3,5-мм разъема. Тут никаких откровений не ждем.
- Аккумулятор и быстрая зарядка: Должен стать чуть больше. Но вряд ли изменения окажутся радикальными. Работать гаджет просто обязан хотя быть на час-полтора дольше. Ну и о увеличении мощности магнитной зарядки MagSafe не забываем. Хотя бы до 30 Вт.
- Объем флэш-памяти: 64, 128, 256 и 512 ГБ. Последнее — предположительно.
- Связь: Wi-Fi 6E, 4G, 5G, Bluetooth 5.2.
- Габариты: аналогичны iPhone 12 mini.
- Комплектация: такая же бедная, как и у iPhone 12 mini. Адаптер не вернут, наушники тоже.
А дизайн? Смотрим на фото ниже.
Разницы с iPhone 12 mini почти нет.
Но модуль камеры другой, что сразу бросается в глаза (бросится в глаза и прохожим, которые восхитятся тем, что у вас не старый, а новый айфон).
Цвета? Черный, синий, красный, желтый, белый, фиолетовый. Может еще что-то.
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