iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото

Премиум будущего.

В сентябре Apple представит модельный ряд Айфон 13 (или 12S, сути это не меняет). Тем, кто привык к Pro-версиям айфонов наверняка наиболее интересна модель iPhone 13 Pro.

Какой она будет? И когда?

Дата выхода iPhone 13 Pro

Очевидно, что Айфон 13 Про представят тогда же, когда и другие Айфон 13 этого поколения. То есть, осенью. Продажи стартуют в конце сентября или начале октября, не позже.

Цена iPhone 13 Pro

Учитывая, что серия iPhone 13 будет своего рода работой над ошибками iPhone 12, вряд ли Apple станет повышать ценник. Если у нас ничего катастрофического не случится (не рухнет курс рубля, например), то iPhone 13 Pro на старте будет стоить столько же, сколько и iPhone 12 Pro. А цены на актуальный модельный ряд все хорошо знают.

Цена iPhone 13 Pro в России

iPhone 13 Pro с 128 ГБ флэш-памяти — 99 990 рублей;

iPhone 13 Pro с 256 ГБ флэш-памяти — 109 990 рублей;

iPhone 13 Pro с 512 ГБ флэш-памяти — 129 990 рублей;

iPhone 13 Pro с 1 ТБ флэш-памяти — 149 990 рублей.

Технические характеристики iPhone 13 Pro

В основу iPhone 13 Pro ляжет A15 Bionic. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что он окажется мощнее A14 Bionic. Объем ОЗУ вряд ли увеличится. А вот емкость накопителя вырастет. Нам, наконец, обещают версию на 1 ТБ! Класс. А камеры? Вряд ли стоит ожидать серьезных изменений, но над софтом Apple обязательно поработает. А еще мы ждем наличие дактилоскопического датчика и более емкого аккумулятора. И, конечно, дисплея с частотой обновления 120 Гц.

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