iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики

Самый крутой и дорогой.

iPhone 13 Pro Max придет на смену iPhone 12 Pro Max уже в сентябре. Звание самого крутого и дорогого айфона достанется именно этой модели. Чем же удивит флагман в этом году?

Делимся информацией (пока что на уровне слухов, как только будет официальная информация, то мы обязательно дополним).

Цена

Какой будет цена флагманского Айфона в 2021 году? Высокой, тут причин сомневаться нет. Насколько? Очень! iPhone 12 Pro Max дорогой. Но курс доллара в этом году еще выше. Так что iPhone 13 Pro Max будет дороже. К тому же, будет версия с накопителем на 1 ТБ. Предполагаем, что ее ценник перешагнет порог в 150 000 рублей. А базовая версия с 128 ГБ флэш-памяти? Примерно 115-120 тысяч рублей.

Дата выхода

Премьера состоится в середине сентября. Предположительно 13 числа (символическая дата). Вместе с iPhone 13, iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro. Старт продаж состоится ближе к концу месяца. У нас в России? Думается, что привезут в начале октября.

Характеристики

Топовый айфон во многом будет схож с другими iPhone 13. Мы знаем, что он получит чипсет A15 Bionic (быстрый, энергоэффективный, но все еще 5-нанометровый).

Каким будет дисплей? Современным. Речь идет об OLED-панели. Не обычной, а LTPO. Такой дисплей потребляет на 20% меньше энергии, чем обычный. Частота обновления на уровне 120 Гц вопрос решенный. Но она будет динамической. Все зависит от задачи. В играх она будет максимальной, при серфинге в сети меньше и так далее. Диапазон — от 1 до 120 Гц. Размеры? Те же 6,7-дюймов. Лопата, ни дать ни взять.

Аккумулятор. Батарея окажется больше, чем у iPhone 12 Pro Max. Насколько? Не знаем. Именно флагман будет держать зарядку дольше, чем любой другой Айфон 13. Какова будет мощность быстрой зарядки? Порядка 30 Вт. Также не забываем о магнитной беспроводной зарядке MagSafe.

Touch ID + Face ID. Модельный ряд iPhone 13 скорее всего сможет похвастаться сканером отпечатков пальцев. Touch ID вернется. В эпоху масок это то, что надо. Встроят датчик прямо в дисплей. А что же Face ID? Челка с модулем уменьшится, но все равно останется достаточно большой.

Камеры. Датчиков по-прежнему три. iPhone 13 Pro Max получит самые большие объективы. А значит снимать будет лучше, чем все остальные новые айфоны. Все, как и в случае с iPhone 12 Pro Max. LiDAR также останется.

Емкость накопителя. 128, 256, 512 ГБ и, наконец-то, 1 ТБ.

Связь. iPhone 13 Pro Max будет поддерживать Wi-Fi 6E (быстрый, даже очень), Bluetooth 5.2 (берет далеко, батарею почти не кушает), мобильную связь 4G/5G.

Что нового?

По слухам, iPhone 13 Pro Max может стать первым айфоном в истории, у которого вообще не будет портов. Для зарядки будет использован исключительно беспроводной способ. В это пока что верится с трудом. Но подождем, посмотрим.

Дизайн? Внешне iPhone 13 Pro Max вы вряд ли отличите от 12 Pro Max, если не будет присматриваться. Главным отличием может стать отсутствие разъемов. Кроме того, датчики камеры могут закрыть сплошным стеклом или окрасить в более темный цвет. Габариты Apple также не станет менять.

Разве что корпус может стать чуть толще (инсайдеры пишут, что толщина новинки вырастет до 7,65 мм вместо 7,39 мм у 12 Pro Max).

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