iPhone 14: дата выхода, цена, характеристики

По-настоящему новый.

iPhone 14 станет по-настоящему новым айфоном. Не работой над ошибками, как в случае с iPhone 13. Нас ждет много нового, интересного, важного и полезного. Инсайдеры уже назвали многое, что скорее всего окажется правдой. На основе слухов, предсказаний аналитиков и патентов, выданных Apple в последний год, делаем выводы и рассказываем о следующем базовом айфоне. Как только появится новая информация, тут же обновим материал.

Вперед!

Дата выхода

Дата выхода iPhone 14 это то, что известно почти на 100%. Случится это в сентябре. Точная дата неизвестна, но предполагаем, что купить новенький айфон можно будет после 20 сентября.

Цена

О стоимости мы также можем говорить более или менее определенно. Если iPhone 14 и окажется дороже iPhone 12 и 13, то незначительно (не более 10-20 долларов). Так что можно говорить и о российских ценах. Если, конечно, в 2022 году ничего не случится с курсом рубля по отношению к доллару. Да, версии на 64 ГБ, вероятно, уже не появится. Так что стартовой станет вариант на 128 ГБ.

Будет примерно так:

iPhone 14 с 128 ГБ флэш-памяти — 85 000 рублей ;

; iPhone 14 с 256 ГБ флэш-памяти — 95 000 рублей ;

; iPhone 14 с 512 ГБ флэш-памяти — 100 000 рублей .

Характеристики

Расскажем о параметрах. Кое в чём уверены, в остальном уверены аналитики. Ну и не без предположений.

Процессор

Apple верна традициям. Поэтому в iPhone 14 будет стоять чипсет под названием A16 Bionic. Вряд ли в айфон поставят M1, M2 или производное. A16 явно будет сильно мощнее нынешнего A14 и A15 у iPhone 13. Какой техпроцесс? Видимо уже 3-нанометровый.

Экран

У базового iPhone будет тот же форм-фактор, что и у iPhone 12 и 13. Суперцикл одинакового дизайна еще не завершен. Поэтому и дисплей 6,1-дюймовый. Но OLED-панель базового айфона будет покруче, чем у iPhone 12 и iPhone 13. Чем? Частотой обновления в 120 Гц. И, конечно, речь идет об LTPO-панели с адаптивной частотой обновления.

Камеры

Не исключено, что простой Айфон 14 оснастят тройной камерой по аналогии с iPhone 11 Pro, 12 Pro и 13 Pro. Ждем сверхширик, а еще более совершенный оптический зум (верим, в 3- или 4-кратный) и продвинутый автофокус.

Что с селфи-камерой? Она может оказаться подэкранной.

Face ID

Модуль Face ID также могут скрыть за дисплеем. И тогда у нового айфона не будет челки. Вовсе!

Аккумулятор

Монстром автономности айфон никогда не был. Вряд ли таковым станет iPhone 14. Но на 3500 мА*ч мы вполне можем рассчитывать. А автономность? Станет чуть выше, день наверняка новинка продержится.

Быстрая, магнитная и реверсивная зарядка

Мощность быстрой зарядки постоянно повышается. Так что в iPhone 14 можем рассчитывать на 35-40 Вт. Беспроводная магнитная? Не менее 20 Вт. А реверсивная? Тут речь пойдет о 10-15 Вт.

Дизайн

Внешне спереди iPhone 14 будет почти что копией iPhone 12/13. Разве что без челки и со скрытой камерой (если повезет). А сзади? Вероятно, что увидим тройную камеру.

Ну и главное отличие — корпус из титана.

Touch ID

Дактилоскопический сканер вернется в айфон в 2022 году с вероятностью в 99,9%. Будет подэкранным и очень быстрым.

Что еще?

Вот что:

iOS 16 (надеемся, что она изменится сильнее, чем iOS 15 по сравнению с iOS 14).

Ранее инсайдеры писали о дополнительном экране сзади по аналогии с Xiaomi Mi 11 Ultra. Но это крайне маловероятно.

Отсутствие разъемов (также вероятность такого мала).

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