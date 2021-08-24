iPhone 14 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Премиум.

Поколение iPhone 14 — совершенно точно будет отличаться от серии iPhone 13 сильнее, чем модели iPhone 13 отличаются от аналогов линейки iPhone 12. Это не всего лишь апдейт в духе iPhone Xs по отношению к iPhone X (или тот же iPhone 13 по отношению к iPhone 12). Будет много нового и интересного.

Расскажем все, что знаем. А чего не знаем? Попробуем угадать. Сегодня рассказываем об iPhone 14 Pro.

Дата выхода

Дата выхода iPhone 14 Pro примерно известна. Сентябрь.

Цена

Со стоимость Apple также экспериментировать будет едва ли. Ценники если и вырастут, то не более чем на 15-20 долларов.

iPhone 14 Pro с 128 ГБ флэш-памяти — 100 000 рублей ;

; iPhone 14 Pro с 256 ГБ флэш-памяти — 110 000 рублей ;

; iPhone 14 Pro с 512 ГБ флэш-памяти — 130 000 рублей .

. iPhone 14 Pro с 1 ТБ флэш-памяти — 150 000 рублей.

Характеристики

Тут больше домыслы.

Процессор

Но мы знаем, что Apple верна традициям. Поэтому аппаратной основой новинки станет чип A16 Bionic. Какой он? 3-нанометровый!

Дисплей

OLED LTPO, 6,1 дюйма, от 1 до 120 Гц. Такой же, как у iPhone 13 Pro.

Камеры

Скорее всего датчиков будет четыре. Квадрокамера давно нужна айфону. Перископный модуль с крутым оптическим зуммо явно не будет лишним.

А фронталка? Возможно (и, вероятно) станет подэкранной.

Face ID

Модуль Face ID также могут скрыть за дисплеем. Айфон без челки в 2022 году? Почему нет.

Аккумулятор

4200-4300 мА*ч? Хорошо бы.

Быстрая, магнитная и реверсивная зарядка

Быстрая на 35-40 Вт .

. Беспроводная магнитная на 20 Вт .

. Реверсивная на 10 Вт.

Дизайн

Спереди iPhone 14 Pro вряд ли будет отличаться от iPhone 12 Pro или 13 Pro. Разве что челки и скрытой камеры не будет. А сзади? Квадрокамера.

Ну и главное отличие — корпус из титана.

Touch ID

Дактилоскопический сканер может вернется в айфон в 2022 году, а может и нет. 50 на 50.

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