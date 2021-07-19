iPhone SE 3: дата выхода, характеристики, цена

Многое известно.

Аналитики назвали ключевые особенности iPhone SE 3, раскрыли примерную дату выхода устройства и спрогнозировали ценник. Самое время создать страницу смартфона, которая будет обновляться по мере появления новой информации. А затем тут будут указаны финальные спецификации и стоимость долгожданной модели.

Вперед!

Дата выхода

Эксперты DigiTimes (а им мы склонны верить) пишут, что смартфон поступит в продажу в первой половине 2022 года. Вероятно, это случится весной.

Характеристики

Soc: Apple A14 Bionic

Дисплей: 4,7-дюймовый Retina (форм-фактор сохранился с 2014 года, это iPhone 6, 7, 8, SE 2020)

ОЗУ: 3 или 4 ГБ

Накопитель: 64, 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: данных нет, но чудес не ждем

5G: разумеется

ОС: iOS 15 и далее (лет пять обновления он получать будет, так что обновляемся вплоть до iOS 20)

Что еще: Touch ID

Цена

Стоить смартфон будет порядка $399. Это стартовый ценник. У нас? От 40 000 рублей.

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