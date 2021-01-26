iPhone SE Plus: характеристики, дата выхода, цена в России, фото
Суперхит от Apple.
В скором времени Apple выпустит новый смартфон. Речь идет о следующем iPhone SE. И большинство аналитиков уверено, что на этот раз будет выпущен не iPhone SE 3, а iPhone SE Plus с большим экраном и продвинутой начинкой.
Каким он будет?
Характеристики iPhone SE Plus
Параметры весьма продвинутые.
Почти идеальный среднебюджетный Айфон!
- Дисплей: 5,4-дюймовый OLED (наконец-то!) с разрешением 2340 на 1080 пикселей, максимальная яркость 625 нит;
- SoC: A14 Bionic (как у смартфонов серии iPhone 12);
- Оперативная память: 4 ГБ;
- Накопитель: 64, 128 или 256 ГБ;
- Камера: одинарная тыльная камера на 12 МП и селфи-камера на те же 12 МП;
- Аккумулятор: Данных нет, но не менее 3000 мА*ч и с поддержкой скоростной зарядки и MagSafe;
- Touch ID последнего поколения, встроенный в кнопку включения/выключения устройства;
- Цвета: Черный, Серебристый и Красный;
- iOS: 14, 15, 16, 17 и, возможно, 18.
Дата выхода iPhone SE Plus
Ожидается, что смартфон представят весной 2021 года. А в продажу он поступит в апреле или мае.
Цена iPhone SE Plus
- $499 долларов за вариант с накопителем на 64 ГБ;
- $549 долларов за модель с 128 ГБ флэш-памяти;
- $649 долларов за iPhone SE Plus с накопителем на 256 ГБ.
А в России? Предполагаем, что за базовый iPhone SE Plus с 64 ГБ флэш-памяти у нас попросят порядка 45 тысяч рублей. Топовая версия обойдется в 60 тысяч рублей, а стоимость промежуточного варианта окажется на уровне 50-53 тысяч рублей.
Ренденры iPhone SE Plus
Портал SvetApple показал, как будет выглядеть новинка. К слову, за несколько месяцев до официального анонса iPhone SE (2020) этот же ресурс опубликовал довольно точные изображения этого гаджета.
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