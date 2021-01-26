iPhone SE Plus: характеристики, дата выхода, цена в России, фото

Суперхит от Apple.

В скором времени Apple выпустит новый смартфон. Речь идет о следующем iPhone SE. И большинство аналитиков уверено, что на этот раз будет выпущен не iPhone SE 3, а iPhone SE Plus с большим экраном и продвинутой начинкой.

Каким он будет?

Характеристики iPhone SE Plus

Параметры весьма продвинутые.

Почти идеальный среднебюджетный Айфон!

Дисплей : 5,4-дюймовый OLED (наконец-то!) с разрешением 2340 на 1080 пикселей, максимальная яркость 625 нит;

: 5,4-дюймовый OLED (наконец-то!) с разрешением 2340 на 1080 пикселей, максимальная яркость 625 нит; SoC : A14 Bionic (как у смартфонов серии iPhone 12);

: A14 Bionic (как у смартфонов серии iPhone 12); Оперативная память : 4 ГБ;

: 4 ГБ; Накопитель : 64, 128 или 256 ГБ;

: 64, 128 или 256 ГБ; Камера : одинарная тыльная камера на 12 МП и селфи-камера на те же 12 МП;

: одинарная тыльная камера на 12 МП и селфи-камера на те же 12 МП; Аккумулятор : Данных нет, но не менее 3000 мА*ч и с поддержкой скоростной зарядки и MagSafe;

: Данных нет, но не менее 3000 мА*ч и с поддержкой скоростной зарядки и MagSafe; Touch ID последнего поколения, встроенный в кнопку включения/выключения устройства;

последнего поколения, встроенный в кнопку включения/выключения устройства; Цвета : Черный, Серебристый и Красный;

: Черный, Серебристый и Красный; iOS : 14, 15, 16, 17 и, возможно, 18.

Дата выхода iPhone SE Plus

Ожидается, что смартфон представят весной 2021 года. А в продажу он поступит в апреле или мае.

Цена iPhone SE Plus

$499 долларов за вариант с накопителем на 64 ГБ;

$549 долларов за модель с 128 ГБ флэш-памяти;

$649 долларов за iPhone SE Plus с накопителем на 256 ГБ.

А в России? Предполагаем, что за базовый iPhone SE Plus с 64 ГБ флэш-памяти у нас попросят порядка 45 тысяч рублей. Топовая версия обойдется в 60 тысяч рублей, а стоимость промежуточного варианта окажется на уровне 50-53 тысяч рублей.

Ренденры iPhone SE Plus

Портал SvetApple показал, как будет выглядеть новинка. К слову, за несколько месяцев до официального анонса iPhone SE (2020) этот же ресурс опубликовал довольно точные изображения этого гаджета.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)