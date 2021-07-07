Изумительные фотопрогулки по Ростову-на-Дону — гуляем по центру

Прогуляемся.

Поговорив с Алексеем, решил начать серию материалов, посвященную прогулкам по родному городу, Ростову-на-Дону. Благо гулять я люблю. Пешком. Так жизнь лучше видна. Из окна автомобиля многое теряется. Буду показывать вам достопримечательности, кафе, автомобиль, природу, да и просто всякую всячину, котоаря достойна (на мой, разумеется, субъективный взгляд) упоминания. Если интересно, дайте знать — продолжу.

Итак, начнем с прогулок по центру. Благо тут много интересного. Красивых зданий, старинных строений, лучших кафе города, парков, скверов, университетов и так далее.

Пока в разброс. Потому будет тематически, если заинтересуетесь. Вперед! Шагаем!

Это главный городской пляж. Сейчас жарко, людей тут обычно много. Да, говорят, что вода грязная. Но многих это не останавливает.

Благо песок чистый и оборудован пляж неплохо.

Вообще атмосфера в городе сейчас расслабленная. Вот оно олицетворение дзена, знакомый кот Вася, которого я знаю уже лет 5-6. Он тут всегда, то в кафе зайдет, то на лавочке отдохнет.

А если хочется морепродуктов, куда? Я рекомендую Море Фишка! Замечательный ресторан на улице Социалистическая. И цены тут отличные.

Ассортимент большой. И рыбу попробуете, и крабов.

Ну и орских ежиков, конечно.

А потом рекомендую пройтись по самой Социалистической, старинной улице со старинными же домами. Можно заглянуть в открытый подъезд. Там лестницы со старинной ковкой.

И вот такие элементы советского времени. Когда еще был телеграф…

Поднимите голову. А что там? Лепка 19 века. И таких домов в центре города сотни и сотни.

Пройдем дальше. Украшать у нас умеет. Так украсили дверь возле кофейни Surf Coffee. Правда же классно смотрится?

Ростовский институт народного хозяйства на Большой Садовой, главной улице Ростова-на-Дону.

Гуляя по Пушкинской обнаруживаем такой вот магазин декора. Снаружи коты, а внутри собака.

Да, Ростов без тютины летом немыслим. В остальной России его называют тутовник. Вкусно!

А это красивейший дом на Газетном. Когда-то был в плачевном состоянии. Недавно отреставрировали.

Дом, в котором жил знаменитый Кайдоновский. Тоже, кстати, на Газетном.

Не вру.

Улица Станиславского. По ней когда-то ездил А. С. Пушкин. Тут своя особая атмосфера. И особые люди. Всегда ведется торговля с пола, много лавочек с антиквариатом, а еще наливаек с дешевой водкой.

А вот этого дома на улице Восточной

уже нет. Пару недель назад был. А теперь снесли… Жаль, симпатичный был.

Красноармейская, еще одна центральная улица города.

А это Mozart House, винный бар, в котором вино продают практически по магазинным ценам. По выходным играют на баяне. Атмосферное, уютное место.

Гуляя по Ростову, всегда следует заглядывать во дворы. Там своя атмосфера. Например, тут так:

Главная прогулочная улица все-таки Пушкинская. Тут красиво, много зелени, вечером включают подсветку.

Тут же на Пушкинской возде Греческой церкви и Публичной библиотеки поющий фонтан. Людям нравится.

Домов 19 века множество. Я сам в таком жил когда-то, к слову.

И многие в отличном состоянии.

Донской государственный технический университет. У него потрясающий кампус сзади (целый парк с зеленью и прочим, покажу в одном из следующих постов).

А вот моя родная улица, Малюгиной. В детстве бегал возле этого дома. Когда гуляю тут, всегда накатывает ностальгия.

Многие дома покрыты зеленью.

Ретро-мерседес в потрясающем состоянии.

И Центральный Рынок с Центральным же Собором. Об этих местах тоже будет отдельный большой пост.

Как вам формат в целом? Интересно?

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