Изумительные фотопрогулки по Ростову-на-Дону — гуляем по центру
Прогуляемся.
Поговорив с Алексеем, решил начать серию материалов, посвященную прогулкам по родному городу, Ростову-на-Дону. Благо гулять я люблю. Пешком. Так жизнь лучше видна. Из окна автомобиля многое теряется. Буду показывать вам достопримечательности, кафе, автомобиль, природу, да и просто всякую всячину, котоаря достойна (на мой, разумеется, субъективный взгляд) упоминания. Если интересно, дайте знать — продолжу.
Итак, начнем с прогулок по центру. Благо тут много интересного. Красивых зданий, старинных строений, лучших кафе города, парков, скверов, университетов и так далее.
Пока в разброс. Потому будет тематически, если заинтересуетесь. Вперед! Шагаем!
Это главный городской пляж. Сейчас жарко, людей тут обычно много. Да, говорят, что вода грязная. Но многих это не останавливает.
Благо песок чистый и оборудован пляж неплохо.
Вообще атмосфера в городе сейчас расслабленная. Вот оно олицетворение дзена, знакомый кот Вася, которого я знаю уже лет 5-6. Он тут всегда, то в кафе зайдет, то на лавочке отдохнет.
А если хочется морепродуктов, куда? Я рекомендую Море Фишка! Замечательный ресторан на улице Социалистическая. И цены тут отличные.
Ассортимент большой. И рыбу попробуете, и крабов.
Ну и орских ежиков, конечно.
А потом рекомендую пройтись по самой Социалистической, старинной улице со старинными же домами. Можно заглянуть в открытый подъезд. Там лестницы со старинной ковкой.
И вот такие элементы советского времени. Когда еще был телеграф…
Поднимите голову. А что там? Лепка 19 века. И таких домов в центре города сотни и сотни.
Пройдем дальше. Украшать у нас умеет. Так украсили дверь возле кофейни Surf Coffee. Правда же классно смотрится?
Ростовский институт народного хозяйства на Большой Садовой, главной улице Ростова-на-Дону.
Гуляя по Пушкинской обнаруживаем такой вот магазин декора. Снаружи коты, а внутри собака.
Да, Ростов без тютины летом немыслим. В остальной России его называют тутовник. Вкусно!
А это красивейший дом на Газетном. Когда-то был в плачевном состоянии. Недавно отреставрировали.
Дом, в котором жил знаменитый Кайдоновский. Тоже, кстати, на Газетном.
Не вру.
Улица Станиславского. По ней когда-то ездил А. С. Пушкин. Тут своя особая атмосфера. И особые люди. Всегда ведется торговля с пола, много лавочек с антиквариатом, а еще наливаек с дешевой водкой.
А вот этого дома на улице Восточной
уже нет. Пару недель назад был. А теперь снесли… Жаль, симпатичный был.
Красноармейская, еще одна центральная улица города.
А это Mozart House, винный бар, в котором вино продают практически по магазинным ценам. По выходным играют на баяне. Атмосферное, уютное место.
Гуляя по Ростову, всегда следует заглядывать во дворы. Там своя атмосфера. Например, тут так:
Главная прогулочная улица все-таки Пушкинская. Тут красиво, много зелени, вечером включают подсветку.
Тут же на Пушкинской возде Греческой церкви и Публичной библиотеки поющий фонтан. Людям нравится.
Домов 19 века множество. Я сам в таком жил когда-то, к слову.
И многие в отличном состоянии.
Донской государственный технический университет. У него потрясающий кампус сзади (целый парк с зеленью и прочим, покажу в одном из следующих постов).
А вот моя родная улица, Малюгиной. В детстве бегал возле этого дома. Когда гуляю тут, всегда накатывает ностальгия.
Многие дома покрыты зеленью.
Ретро-мерседес в потрясающем состоянии.
И Центральный Рынок с Центральным же Собором. Об этих местах тоже будет отдельный большой пост.
Как вам формат в целом? Интересно?
Читаем еще:
- Турция во время комендантского часа — зарисовки Апокалипсиса или «Я — Легенда»
- Где сделать вакцину от Covid-19 в Ростове-на-Дону? Где угодно, хоть в парке
- Перевязанная Москва во время собянинских выходных
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
Продолжайте выкладывать фото Ростова мне нравится 👍