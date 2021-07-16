Изумительные прогулки по центру Ростова-на-Дону — день (и вечер) в городе

Гуляем.

Продолжаем гулять по Ростову-на-Дону. Надеваю ортопедические сандаллии Berkemann (в них я прошагал уже много-много километров, удобные, могу рекомендовать) и, несмотря на жару, гуляют по городу, фотографирую и показывают вам.

Интересно?

Пройдемся чуть по Большой Садовой, главной улице города. Тут еще жив дух СССР. Разбавленный, впрочем, современным отелем Арка. Это целый комплекс. Внутри находится замечательный азиатский ресторан Ten June и Lilo, ресторан грузинской кухни. Идем дальше, в разгар июля кто-то забыл снять банер с поздралением с Новым годом.

Ресторанов в Ростове-на-Дону много. И некоторые входят в топы лучших по стране. Тут и проекты Новикова, и свои маленькие шедевры. Есть из чего выбрать. Вот, например, заведение Магадан на фоне заката.

Гудяя по Большой Садовой, сворачиваем на Чехова и заходим в креативное пространство в старинном здании Биржевого сообщества.

Построили его в 1912 году. Когда-то в этом доме собирались все самые богатые купцы Ростова — Парамоновы, Скараманга, Панченко, Максимовы и прочие. Тут проходили сделки по покупке и продаже товаров, операции с ценными бумагами и прочее, прочее. Ну, пока большевики все не испортили… Долгое время строение стояло заброшенным. А теперь вот его внутри отреставрировали. И сделали очень симпатично, вполне в духе того времени.

Если хочется окунуться в атмосферу старинного города, то лучше отправиться в район Нахичевани-на-Дону.

Ну а потом уже вернуться в самый центр и зайти в ресторан More Fishka. Это один из лучших морских рыбных ресторанов в городе.

Цены адекватные, ассортимент огромный, алкоголь тоже по приемлимым ценам.

Рекомендую. Где? На Социалистической. Возвращаемся на Большую Садовую, идем мима колеса обозрения Седьмое Небо.

Жарко? Можно сходить в бассейн.

Или найти местность, укрытую акациями и прочими деревьями. Как тут.

Но проще дождаться вечера.

Не только ради прохлады, но и ради таких вот закатов.

Ну или на крайний случай отправиться на природу.

Жарко всем. И кузнечикам.

И котам.

Здание городской администрации ночью.

Несмотря на жару, ничего не засыхает. Дожди все-таки случаются. И сильные.

На Театральной площади людей всегда много.

Как и на Пушкинской.

Продолжение последует.

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