Как купить AirPods на Авито? Как отличить от подделки? Как отличить AirPods 1 от AirPods 2

Очень полезная инструкция от бывалого. Часть №2.

Сейчас AirPods стоят 12990 руб, что для многих является стоимостью самого смартфона. Но на Авито эти беспроводные наушники стоят гораздо дешевле. Я расскажу вам, как отличить AirPods от подделки, как полностью проверить работоспособность и другое. Поехали!

Начну с очевидного – с цены. Нет никакой возможности купить AirPods за копейки, даже б/у-шные. Если официальный Ростест (ЕАС) стоит 12990 и 14499 руб – без/с беспроводной зарядкой соответственно. То о каких «новых и оригинальных» наушниках за 4000-5000 можно вообще говорить?

AirPods 1 против AirPods 2. Для нас разницы в них почти нет: чуть дальше и чуть дольше работают, можно поговорить с Siri (предложат активировать при подключении к iPhone) и есть возможность использовать беспроводную зарядку (если есть в комплекте или докупайте отдельно). Внешних отличий вы не найдёте – наушники выглядят точно так же. Кейс отличается:

Местом с индикатором: у 1-го поколения – внутри, у 2-го – снаружи.

Металлическая вставка на задней стороне стала тёмной (светлая у 1-го поколения).

Номером модели – начинается с «A20**» (у второго поколения; найдёте на внутренней стороне крышки).

Коробка и серийный номер. Коробки сейчас делают точно такие же, как и оригинал, так что на них смотреть нечего. Серийный номер на ней действительно бьётся на сайте Apple, потому что он настоящий, но от чужих наушников. Во 2-ом поколении даже кабель перестали класть, так что по его качеству подделку вы уже не отличите. Было просто: кабель в комплекте неоригал – перед вами подделка, и наоборот.

Подделка определяется вашим iPhone как оригинальные наушники. Но способ их отличить от копии есть! Именно по серийному номеру: если сложный, состоящий из комбинации цифр и букв, то перед вами оригинал. А если так, как на фото, то неоригинал. Где найти эти номера: «Настройки» → «Bluetooth» → «Значок информации на строчке с AirPods». Если нажимать на строку «Серийный номер» в разделе информации, то вам поочерёдно будут показаны серийники каждого наушника и кейса.

Важно: на самих наушниках тоже указан номер модели: всё как и у кейса, будьте внимательны.

Как проверить микрофоны?

1. Заходим на настройки наушников: «Настройки» → «Bluetooth» → «Значок информации на строчке с AirPods».

2. Тапаем по строчке «Микрофон». Там можно выбрать микрофон каждого наушника или автоматический режим. Выбираем левый или правый.

3. Потом открываем «Диктофон» и наговариваем туда что хотим, отдаляя и приближая телефон. Это не влияет на микрофоны, но зато могут появиться помехи даже о такого малого удаления о Айфона – это проблема.

4. Прослушиваем запись: всё должно быть громко и чётко. Если нет, то вы сами понимаете, что микрофон барахлит.

5. Возвращаемся в настройки АйрПодсов, выбираем второй микрофон и повторяем процедуру.

Как проверить качество звука? Включаем музыку, слушаем сначала в двух наушниках, затем поочерёдно вытаскиваем каждый. Если качество отличается, то что-то неладное.

Популярные вопросы про AirPods:

Можно ли использовать наушники от разных поколений вместе? Нет, это невозможно.

Можно ли использовать вместе оригинальный наушник и копию одного поколения одновременно? Да, для этого мы и проверяли качество звука в пункте выше.

Можно ли использовать кейсы от другого поколения? Можно, они взаимозаменяемы, но в них отличается ёмкость встроенной батареи. Как отличить кейс 1-го и кейс 2-го поколения мы разобрали выше.

Цены на Авито. Новые наушники найти там можно, но цена от магазина отличается незначительно. Надёжнее будет купить где-то на Я.Маркете.

Средние цены на б/у: за 1-е поколение просят 3000-4000 руб; 2-е оценивают в 5000-6000 руб.

Ещё мы писали о том, как купить iPhone на Авито. Будьте внимательны и цените свои время и деньги. Всем лайк!

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