Как проверить AirPods на оригинальность

Рассказываем.

Итак, вы решили приобрести AirPods, но не у официального ритейлера, а у серого. Или же с рук. Вам пригодится наша инструкций. Существует масса способов проверить беспроводные наушники, зарядный чехол и даже коробку на оригинальность.

Китайские копии отличаются многим. Но большинство людей всех нюансов попросту не замечают. Что чревато… Например, потерей денег. Все-таки китайцы стоят куда дешевле и качество их заметно ниже. За 10 тысяч вам могут впарить условные AirPods Pro, которым красная цена 1 тысяча.

Проверка по серийному номер: Это лучший способ и самый эффективный. Серийник находится на крышке зарядного кейса, а также на коробке. Проверяем тут.

Но вдруг вам попался продвинутый продавец-мошенник. Он вполне мог заморочиться заменой деталей внутри корпуса наушников. Такое бывает, хоть и крайне редко. Тщательный осмотр AirPods никогда не будет лишним.

Изучите решетку динамика : У оригинала она почти не выделяется, ее почти не видно. У подделки цвет может сильно выделяться.

: У оригинала она почти не выделяется, ее почти не видно. У подделки цвет может сильно выделяться. Нижняя часть : У оригинала есть своего рода решетка, кроме того, форма овальная и есть белые полоски по бокам. А вот у китайца всего этого не будет.

: У оригинала есть своего рода решетка, кроме того, форма овальная и есть белые полоски по бокам. А вот у китайца всего этого не будет. Оригинальные AirPods только и исключительно белые .

. Они мгновенно подключается к вашему смартфону (если дольше 7-8 секунд, то стоит задуматься).

подключается к вашему смартфону (если дольше 7-8 секунд, то стоит задуматься). Автономность у оригинала выше.

у оригинала выше. При подключении AirPods только издают звук , но не говорят мужским или женским голосом .

, но . Если функция обнаружения AirPods в Локаторе не работает , значит перед вами подделка.

А как проверить зарядный кейс?

Смотрим на порт Lightning : У настоящих AirPods он более аккуратный, не такой толстый. У подделки может иметь ненадежный вид и облезлую краску.

: У настоящих AirPods он более аккуратный, не такой толстый. У подделки может иметь ненадежный вид и облезлую краску. Designed by Apple in California. Assembled in China : Обычно пираты вовсе не добавляют эту надпись. Или допускают в ней ошибки. А иногда попросту шрифт странный.

А коробка? Тут тоже бывают нюансы. Оригинальная упаковка всегда смотрится стильно и дорого. У подделки слишком большие зазоры по бокам. А еще у оригинала яркие надписи с отражающимися элементами. У подделок они традиционно матовые.

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