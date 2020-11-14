Как снимает iPhone 12 Pro ночью — сравниваем с iPhone 11 Pro Max
Достойно, но не идеально.
Эксперты авторитетного рейтинга камерофонов DxOMark назвали камеру iPhone 12 Pro одной из лучших на рынке. Нет, топ новый айфон не возглавил, но вошел в пятерку лидеров, расположившись там на 4 месте.
Насколько он хорошо снимает в действительности? Сейчас мы посмотрим на это на примере реальных фотографий, сделанных нами.
В центре внимания сегодня — ночная съемка.
Вот она, прекрасная осенняя (и, что особенно приятно, не дождливая) Москва после заката солнца.
С деталями все неплохо, да?
Но было неплохо и у iPhone 11 Pro Max.
А вот контрастность будто бы кто-то выкрутил на максимум.
Кажется, что у iPhone 11 Pro Max настройка более оптимальная — цвета более естественные. Чрезмерной яркости нет.
Вот еще один наглядный пример.
Так снимает iPhone 11 Pro Max:
А так: iPhone 12 Pro:
Какая фотография нравится нашим читателям больше?
Уверены, что проблема чрезмерной яркости лежит не в плоскости железа самой камеры. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предположить, что все дело в настройках. Возможно, что в будущем Apple исправит эту проблему с помощью обновления ПО. А может — нет.
Мы также сравнили портретную съемку iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro Max. Расскажем (и покажем) вам о результатах тестирования в ближайшее время.
Пока же смотрим на фото с iPhone 12 Pro:
И сравниваем их с кадрами с iPhone 11 Pro Max:
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