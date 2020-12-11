Как выглядят другие планеты? Весьма впечатляюще!
Такими их бы увидел человек.
Художник Майкл Бэнсон изучает снимки со спутников (а они, как известно, черно-белые) и рисует другие планеты и небесные тела Солнечной системы такими, какими бы их увидели мы с вами.
И смотрятся они весьма впечатляюще. Посмотрим?
Так, например, выглядит Уран со своими кольцами:
А это Плутон:
Гигантский Юпитер и его спутник Ганимед:
Спутник Сатурна Мимас:
Энцелад, другой спутник Сатурна:
Северная часть Сатурна:
Изображение Сатурна, сделанное на основе 36 космических снимков:
Земля. Солнцем освещены Карибы:
Комета Чурюмова-Герасименко:
Марс во всем своем великолепии:
Мимас, Тетис и Сатурн:
Европа, спутник Юпитера:
Ну как, впечатляет?
Источник: Wired
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