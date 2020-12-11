Как выглядят другие планеты? Весьма впечатляюще!

Такими их бы увидел человек.

Художник Майкл Бэнсон изучает снимки со спутников (а они, как известно, черно-белые) и рисует другие планеты и небесные тела Солнечной системы такими, какими бы их увидели мы с вами.

И смотрятся они весьма впечатляюще. Посмотрим?

Так, например, выглядит Уран со своими кольцами:

А это Плутон:

Гигантский Юпитер и его спутник Ганимед:

Спутник Сатурна Мимас:

Энцелад, другой спутник Сатурна:

Северная часть Сатурна:

Изображение Сатурна, сделанное на основе 36 космических снимков:

Земля. Солнцем освещены Карибы:

Комета Чурюмова-Герасименко:

Марс во всем своем великолепии:

Мимас, Тетис и Сатурн:

Европа, спутник Юпитера:

Ну как, впечатляет?

Источник: Wired

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