От редакции

Как выглядят другие планеты? Весьма впечатляюще!

11 Дек, 2020

Как выглядят другие планеты? Весьма впечатляюще!

Такими их бы увидел человек.

Художник Майкл Бэнсон изучает снимки со спутников (а они, как известно, черно-белые) и рисует другие планеты и небесные тела Солнечной системы такими, какими бы их увидели мы с вами.

И смотрятся они весьма впечатляюще. Посмотрим?

Так, например, выглядит Уран со своими кольцами:

А это Плутон:

Гигантский Юпитер и его спутник Ганимед:

Спутник Сатурна Мимас:

Энцелад, другой спутник Сатурна:

Северная часть Сатурна:

Изображение Сатурна, сделанное на основе 36 космических снимков:

Земля. Солнцем освещены Карибы:

Комета Чурюмова-Герасименко:

Марс во всем своем великолепии:

Мимас, Тетис и Сатурн:

Европа, спутник Юпитера:

Ну как, впечатляет?

Источник: Wired

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