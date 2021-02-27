Как я купил новые оригинальные AirPods 2 за 8400 на OZON

Полезный и очень выгодный рассказ.

Всем привет, AirPods продаются уже давно, но до сих пор являются хитом и желанным подарком. Вот и я решил приобрести для себя обычные ЭйрПодсы 2-го поколения. Сэкономить при этом я тоже решил. Начал изучать цены в интернете, искать купоны и скидки. Но и так выходило дороже, чем я бы хотел заплатить. И одно очень интересное решение нашлось. Сперва я испробовал его на себе, а теперь делюсь с вами. Поехали!

Поиски я начал с Авито. Но огромное количество обмана и подделок быстро отбило у меня желание искать новые наушники на этой барахолке. На Юле всё то же самое. Последняя доска объявлений менее популярна, но немало объявления появляются только на ней. Если уж готовы потратить время на поиски, то уделите внимание и Юле.

Затем обратился в Я.Маркет. В феврале 2021 простое второе поколение без беспроводной зарядки стоит там от 10500 руб за коробочку. Это уже гораздо лучше, ведь ниже (и сильно) официальной цены (15990). Я считаю, что стоимость завышена.

У других официальных поставщиков цена получше – примерно 12000 руб. Я говорю про М.Видео, Эльдорадо, Goods, Связной, Озон и другие. Что уже является неплохим вариантом.

А теперь поговорим про OZON, поскольку именно там я совершил свою выгодную покупку. Как? В приложении и на сайте вбиваете интересующий вас товар. И ищите информацию о цене, рядом с ней будет кнопка «Уценённые». Именно так совершенно случайно я купил себе уценённые наушники. Как именно я поступил: сразу оплатил выгодное предложение и оформил доставку. А уже после этого связался со службой поддержки. Чат с сотрудником магазина мне нужен был для выяснения причины уценки, а также для отмены заказа, если меня что-то не устроит.

Для примера ниже приведены скриншоты с наушниками AirPods Pro. Там вы видите вкладки с новыми и уценёнными товарами.

На мой вопрос очень быстро был дан ответ, который меня полностью устроил. Ответ: товар был возвращён по браку и была произведена замена наушников. То есть мне достался зарядный кейс с минимальным сроком эксплуатации, а сами наушники были полностью новые. При получении я всё проверил. Более того: я записал видео с распаковкой и проверкой. Это на случай споров, но в итоге не пригодилось.

Итак, мне достались совершенно новые наушники за 8400 руб. Серийный номер кейса совпадает с маркировкой на изделии. Номера моделей самих наушники совпали тоже. Да, кейс был в использовании. Но меня это мало беспокоит. Кстати, заряжается и заряжает так, как должен. Для меня ключевым было: найти новые неиспользованные наушники.

Гарантия. Естественно, это самый важный вопрос. Хотя вы и экономите, но всё нужно делать с умом. Так вот: гарантия 1 год с момента Вашей покупки. Причина уценки значения не имеет. Во всех остальных случаях вас предупредят заранее. Я решил перепроверить эту информацию и снова обратился в службу поддержки. А ответ вы можете увидеть на скриншоте ниже.

Есть ли минусы в такой покупке? Есть, дарить уценённый товар нежелательно. Всё-таки распечатано и уценено по каким-то причинам. Конечно, уценка возможна и только из-за вскрытой упаковки. О причине снижения цены указано на странице с конкретным товаром.

Как я проверял наушники на оригинальность и полную работоспособность? Всё подробно расписано в этой статье. Там вы узнаете: как отличить уши по серийному номеру, как проверить микрофоны и другое.

Вот ещё несколько отличных и полезных материалов: Как заставить Face ID распознавать вас в маске; Что делать, если AirPods быстро разряжаются; Что делать, если Айфон не заряжается до 100%.

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