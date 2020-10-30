Как я пытался купить iPhone в рассрочку у МТС

Неудачная история простого клиента.



Честно скажу, история не новая. Рассрочку я пытался оформить в самом начале 2020 года. Но не думаю, что произошли какие-то изменения в МТС. Наверняка, вам это будет полезно. Поехали!

Совсем недавно я писал обзор рассрочек на iPhone 12 в крупнейших сетях России. И пока лазил по сайтам, вспомнил свою историю. На момент моих приключений я ещё не писал статьи на Блохе. Поэтому делюсь теперь.

Я изучал все сайты, где была рассрочка. Цены у официалов, конечно, одинаковые. Но у магазинов бывают свои интересные условия. Именно поэтому я и остановился на предложении «красного» оператора. Так я должен был получить очень много баллов. Я уже даже решил, на что буду их тратить.

Добавил телефон в корзину, никаких дополнительных покупок делать было не нужно. Выбрал способ оплаты через рассрочку. Заполнил все поля о себе, месте работы, доходах и так далее. Уже через полчаса я получил СМС с отличной новостью. Как мне сообщал МТС, ехать за телефоном я мог сразу.

На следующий день мы с паспортом были в салоне связи. На кассе я назвал номер заказа, но такого не оказалось. Я рассказал про рассрочку кассиру. И вот тогда всё стало ясно. Никто мне ничего не одобрил. В СМС я получил предварительное решение… В небольшом магазине, стоя у кассы, я начал заполнять бумаги. Потом полчаса пришлось ожидать решения банков. Как вы поняли из заголовка, мне отказали. Я не обижен на банки, хотя до сих пор не понимаю причину отказа. Но я недоволен позицией МТС. Я ведь приехал в другой салон связи, думая что всё почти готово. Но на самом деле не было вообще ничего. Только многообещающая СМС-ка.

Кстати, совсем недавно моя коллега Рената Лебедева рассказала свою историю. Результат тоже отрицательный, но уже в М.Видео.

А какие у вас были истории? Рассрочки-то у многих есть.

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