Какие страны открыты для туристов из России летом 2021 года?

Немногие, но есть.

Лето. Жара. О пандемии думать не хочется от слова совсем. Хочется позитива, солнца, моря/океана, яркой жизни, красок, природы. Но Covid-19 вносит свои коррективы. Стран для выбора не так уж и много. Но они есть. Поэтому и расскажу сегодня о том, куда можно поехать прямо сейчас.

Итак, вперед, к пальмам, загару, прогулкам по горам и прочим радостям курортной жизни.

Сначала назовем открытые для туристов страны, куда можно добраться из России без проблем. То есть, купить путевку, сесть на чартер и улететь с полным пакетом документов/страховок и прочего, прочего. Чтобы голова не болела, за вас уже подумали и все спланировали туроператоры и турагенты.

Вот, куда можно попасть без особых проблем:

Турция Греция Кипр ОАЭ Мальдивы Сейшелы Мексика Куба Черногория Хорватия Египет

Подробнее обо всех.

Турция

Самое популярное и доступное импортное направление прямо сейчас. И туры порой горят, и рейсов много, и регионов тьма-тьмущая и сервис на высоте (если заплатить порядочно).

Плюсов множество. Страна разнообразная, типы отдыха тоже. Хочешь бери большой отель на All Inclusive, кушай, да валяйся на пляже. А хочешь — отправляйся на отдых в старый город (тот же Калейчи в Анталии) и гуляй хоть сутками. А еще тут есть почти греческий Мармарис, потрясающий Бодрум, огромный Стамбул и многое-многое другое.

Кипр

Еще одно доступное направление, где нашему брату очень рады. Тут есть невероятные пляжи с кристально чистой водой, замечательные отели. Население предельно лояльное и радостное.

Греция

Рейсов не так много, но они есть. Так что можно отправиться на острова, тот же Кипр или Родос. Там замечательно. И с ковидом все более или менее тихо.

Красиво? Еще бы! Любят нас? Очень.

ОАЭ

В ОАЭ летом не советую. Слишком жарко, просто чудовищно. На жаре +50 градусов это не редкость. Гулять невыносимо. Аравийское море тоже очень теплое, почти горячее.

Но цены летом низкие, так что думайте.

Мальдивы

Направление дорогое. На двоих рассчитывайте на сумму от 250 000 рублей (за далеко не лучший отель), а лучше сразу — на 350-400 тысяч деревянных.

Чем хороши эти острова? Невероятное море, просто лучшее из тех, что я видел. Чистейшее, прозрачное. Тут лучший сноркелинг (плавание с маской без погружения). Рифы рядом, рыб тьма-тьмущая, разнообразных, разноцветных.

Минусы? Гулять на крошечных курортных островах негде. Если вам скучно со второй половиной или с самим собой, полезете на пальму от тоски.

Сейшелы

Совсем не Мальдивы. Природа — буквально Атлантида. Есть горы, джунгли, уникальная (правда) растительность. Например, пальмы Коко-де-Мер с гигантскими кокосами в форме женской попы. Почему-то растут только тут. Больше нигде.

Сейшелы это своего рода затерянный мир. Невероятное место. И место силы, если вы в это верите и понимаете.

Океан? Пляжи похуже Мальдивских, но все равно отличные.

Мексика

Еще одна страна, которую хочется исследовать. Благо достопримечательностей хватает. Тут вам и древние города индейцев Майя (та же Чичен-Ица), и Сеноты (естественный провал, образованный при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды), и грандиозные парки, а еще — потрясающие отели.

Мексика для меня — своего рода идеальная Доминикана, где есть не только классный океан и суперские отели, но еще и замечательная экскурсионная программа, а также история.

Куба

Довольно доступное сегодня направление. Красиво? Еще бы! Интересно да. Но, увы, Гавану сейчас посмотреть не удастся, она для туристов закрыта.

Так что едем сюда ради моря и энергетики. Ее у местных жителей не отнять. Бедность не помеха! И социализм тут свой, уникальный.

Черногория

Одна из моих любимейших стран. Компактная, с изумительной природой, старинными городами. Прогуляйтесь по Котору, залезайте на крепость, найдите проход к старинному дереву с инжиром. Запомните навсегда.

Море чистейшее. Будь то хоть Которский залив, хоть берега Адриатики в Будве. Есть что посмотреть, куда съездить, где расслабиться, а еще — где побродить.

Советую — старинную компактную деревушку Пераст и устричную ферму по пути к Перасту от Котора. Запомните.

Хорватия

Хорватия нас тоже принимает. Визу можете получить в Москве. Хорватия это своего рода «причесанная» Черногория. Европейски облагороженная. Мне тут тоже очень нравится. Особенно в Опатии. Лучшей старинной набережной, кажется, нет нигде.

Море — шикарное. Красивых мест множество. Не забываем о Дубровнике, где снимали Игру Престолов. Ну и природном чуде, Плитвецких озерах.

Египет

Влюблены в Египет? Придется ради любви попотеть. Сейчас россияне летают только в Каир. А затем уже добираются на автобусах до курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады по 8-10 часов…

Готовы терпеть? Я нет.

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