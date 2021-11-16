Какой айфон лучше держит батарею — сравнение времени автономной работы актуальных iPhone в 2021 году

Выясним!

В этом году Apple наконец-то сделала, казалось бы, невозможное. Компания выпустила настоящего монстра автономности. iPhone 13 Pro Max буквально уничтожает всех конкурентов по времени автономной работы. При том, что аккумулятор у девайса далеко не самой большой емкости. Собственно, новый флагман и есть лучший айфон для тех, кому нужен крутой долгоиграющий смартфон. А что с остальными моделями? Выясним.

Для начала вспомни, какая емкость аккумуляторов у тех айфонов, которые можно назвать (некоторые, правда, с натяжкой) актуальными на 2021 год:

Айфон 13 Про Макс — 4352 мА*ч.

Айфон 11 Про Макс — 3969 мА*ч.

Айфон 12 Про Макс — 3687 мА*ч.

Айфон 13 — 3227 мА*ч.

Айфон XS Max — 3174 мА*ч.

Айфон 11 — 3110 мА*ч.

Айфон 13 Про — 3095 мА*ч.

Айфон Про — 3046 мА*ч.

Айфон XR — 2942 мА*ч.

Айфон 7 Plus — 2900 мА*ч.

Айфон 12 Pro — 2815 мА*ч.

Айфон 12 — 2815 мА*ч.

Айфон X — 2716 мА*ч.

Айфон 8 Plus — 2691 мА*ч.

Айфон XS — 2658 мА*ч.

Айфон 13 мини — 2406 мА*ч.

Айфон 12 мини — 2227 мА*.

Айфон 7 — 1960 мА*ч.

Айфон 8 — 1821 мА*ч.

Айфон SE 2020 — 1821 мА*ч.

Айфон SE — 1624 мА*ч.

Время работы при воспроизведении видео или аудио

Айфон 13 Про Макс — 28 часов (видео), 95 часов (аудио).

Айфон 11 Про Макс — 20 часов (видео), 80 часов (аудио).

Айфон 12 Про Макс — 20 часов (видео), 80 часов (аудио).

Айфон 13 — 19 часов (видео), 75 часов (аудио).

Айфон XS Max — 15 часов (видео), 65 часов (аудио).

Айфон 11 — 17 часов (видео), 65 часов (аудио).

Айфон 13 Про — 22 часа (видео), 75 часов (аудио).

Айфон 11 Про — 18 часов (видео), 65 часов (аудио).

Айфон XR — 16 часов (видео), 65 часов (аудио).

Айфон 7 Plus — 14 часов (видео), 60 часов (аудио).

Айфон 12 Pro — 17 часов (видео), 65 часов (аудио).

Айфон 12 — 17 часов (видео), 65 часов (аудио).

Айфон X — 13 часов (видео), 60 часов (аудио).

Айфон 8 Plus — 14 часов (видео), 60 часов (аудио).

Айфон XS — 14 часов (видео), 60 часов (аудио).

Айфон 13 мини — 17 часов (видео), 55 часов (аудио).

Айфон 12 мини — 15 часов (видео), 55 часов (аудио).

Айфон 7 — 13 часов (видео), 40 часов (аудио).

Айфон 8 — 13 часов (видео), 40 часов (аудио).

Айфон SE 2020 — 13 часов (видео), 40 часов (аудио).

Айфон SE — 13 часов (видео), 40 часов (аудио).

Топ-10 самых автономных айфонов на 2021 год

Айфон 13 Про Макс; Айфон 11 Про Макс и Айфон 12 Про Макс; Айфон 13 Про и Айфон 13; Айфон 11, Айфон 12 Про и Айфон 12; Айфон XR; Айфон XS Max; Айфон XS, Айфон 7 Plus и Айфон 8 Plus; Айфон Х; Айфон 13 мини и Айфон 12 мини; Айфон 7, Айфон 8, Айфон SE 2020, Айфон SE 2016.

Надеемся, что было полезно! Удачи.

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