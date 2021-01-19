Какой айфон лучший по соотношению цена-качество?

Возможно, что вы удивитесь, но это первый iPhone SE.

Какой айфон мы бы назвали лучшим по соотношению цена-качество в 2021 году? Это iPhone SE первого поколения. Да, тот самый, который был выпущен в 2016 году. Почему?

Объясняем.

1) Низкая цена. iPhone SE стоит менее 15 000 рублей. За такие деньги вы можете найти его новым с накопителем на 32 ГБ. Если добавить пару тысяч сверху, у вас в руках окажется версия с 128 ГБ флэш-памяти. Самый выгодный айфон на сегодняшний день, и спорить с этим утверждением бесполезно.

2) Достойная начинка. Несмотря на возраст, iPhone SE по-прежнему держится бодрячком. У него довольно быстрый чипсет и великолепный дисплей. Он прекрасно и быстро работает, справляется с большинством современных игр и всеми приложениями.

3) iOS 14. Он поддерживает iOS 14. И работает с ней изумительно. Не тормозит, а летает. И, вероятно, будет работать с iOS 15 в этом году.

4) Компактные размеры. Это единственный (за исключением iPhone 12 mini, но это совершенно другие деньги) по-настоящему небольшой актуальный смартфон на рынке. Он отлично лежит в руке, помещается в любой карман (и не оттягивает его), им удобно пользоваться одной левой (или правой).

5) Дизайн. Для кого-то это огромный плюс. Ведь любителей форм-фактора iPhone 5 у нас огромное количество. А первый iPhone SE выглядит точь-в-точь, как пятерка.

Минусы iPhone SE (2016). С учетом стоимости и характеристик минус у первого Айфон СЕ только один. Это маленький аккумулятор. Так что, купив iPhone SE, рекомендуем в довесок приобрести пауэрбанк. Вместе с ним этот смартфон почти идеален.

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