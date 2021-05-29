Какой iPhone купить в 2021 году?

Вот.

Через пару дней лето. Пора обновить нашу серию материалов о том, какой iPhone имеет смысл купить прямо сейчас.

Без лишней словесной воды, поехали!

Если нужен самый лучший — iPhone 12 Pro Max

Тут вариантов нет. Это iPhone 12 Pro Max во флагманской конфигурации с 512 ГБ флэш-памяти (если вы, конечно, не пользуетесь максимальным iCloud на пару ТБ, как я).

Топ!

Плюсы : Огромный классный дисплей (играть и смотреть кино), лучшая камера среди айфонов с самой совершенной стабилизацией с движением датчиков, а еще самая-самая батарея. Сутки держится даже если активно играть в Genshin Impact.

: Огромный классный дисплей (играть и смотреть кино), лучшая камера среди айфонов с самой совершенной стабилизацией с движением датчиков, а еще самая-самая батарея. Сутки держится даже если активно играть в Genshin Impact. Минусы: Цена. Но если вы берете такой смартфон, для вас это вряд ли недостаток.

Идеальный iPhone по соотношению цена-качество — iPhone XS

Именно этот премиальный айфон, вышедший три года назад, можно назвать сегодня идеальным по соотношению цена качество. За 50 000 рублей ничего лучше вы не найдете.

Он мощный, стильный и относительно недорогой.

Плюсы : Все еще изумительная камера, неплохой аккумулятор, замечательный OLED-дисплей, вероятно, идеальные габариты.

: Все еще изумительная камера, неплохой аккумулятор, замечательный OLED-дисплей, вероятно, идеальные габариты. Минусы: Все-таки ему уже три года.

Если нужен компактный флагман — iPhone 12 mini

Вариантов нет. Флагманское железо стоит только в одном айфоне с небольшим корпусом — и это Айфон 12 мини.

Тем более, что на эту модель часто бывают скидки.

Плюсы : Удобный и компактный корпус, стильный дизайн (самый красивый iPhone 12 именно mini, он так похож на iPhone 4), могучая начинка, веселые цвета.

: Удобный и компактный корпус, стильный дизайн (самый красивый iPhone 12 именно mini, он так похож на iPhone 4), могучая начинка, веселые цвета. Минусы: Батарея разряжается ну уж слишком быстро. Для людей с большими ладонями корпус маловат.

Для тех, кто в поисках недорогого смартфона — iPhone SE (2020)

Выбираете айфон в районе 30-35 тысяч рублей? Тогда обратите внимание на iPhone SE (2020). У него отличное железо, симпатичный дизайн 6-7-8-ки, ну и идеальный ценник.

Пару лет прослужит без проблем. Обновиться до iOS 15 и 16.

Плюсы : Ценник, начинка за эти деньги, хорошая одинарная камера.

: Ценник, начинка за эти деньги, хорошая одинарная камера. Минусы: Люди будут думать, что у вас шестерка, семерка или восьмерка. Нет Face ID.

А если денег совсем мало — iPhone SE первого поколения + мощный пауэрбанк

Такие смартфоны сегодня можно найти дешевле 15 тысяч рублей (новые!). Дешевле iPhone просто не существует.

К тому же есть плюсы.

Плюсы : Отлично работает (буквально летает) с iOS 14. Стоит копейки. Неплохо снимает.

: Отлично работает (буквально летает) с iOS 14. Стоит копейки. Неплохо снимает. Минусы: Главный недочет это крошечный аккумулятор. Таким смартфоном без пауэрбанка пользоваться попросту невозможно. iOS 15 с ним вы не увидите.

Какие iPhone брать не стоит в 2021 году?

iPhone 6s — найти его новым в продаже практически невозможно. iPhone 11 Pro Max — слишком дорогой, лучше уже добавить и взять 12 Pro Max. iPhone XS Max — читайте выше. iPhone XR — подешевел (речь о новом) не так сильно, чтобы имело смысл его покупать сегодня. Почти за те же деньги вы найдете iPhone XS, который во всем лучше.

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