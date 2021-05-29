Какой iPhone купить в 2021 году?
Вот.
Через пару дней лето. Пора обновить нашу серию материалов о том, какой iPhone имеет смысл купить прямо сейчас.
Без лишней словесной воды, поехали!
Если нужен самый лучший — iPhone 12 Pro Max
Тут вариантов нет. Это iPhone 12 Pro Max во флагманской конфигурации с 512 ГБ флэш-памяти (если вы, конечно, не пользуетесь максимальным iCloud на пару ТБ, как я).
Топ!
- Плюсы: Огромный классный дисплей (играть и смотреть кино), лучшая камера среди айфонов с самой совершенной стабилизацией с движением датчиков, а еще самая-самая батарея. Сутки держится даже если активно играть в Genshin Impact.
- Минусы: Цена. Но если вы берете такой смартфон, для вас это вряд ли недостаток.
Идеальный iPhone по соотношению цена-качество — iPhone XS
Именно этот премиальный айфон, вышедший три года назад, можно назвать сегодня идеальным по соотношению цена качество. За 50 000 рублей ничего лучше вы не найдете.
Он мощный, стильный и относительно недорогой.
- Плюсы: Все еще изумительная камера, неплохой аккумулятор, замечательный OLED-дисплей, вероятно, идеальные габариты.
- Минусы: Все-таки ему уже три года.
Если нужен компактный флагман — iPhone 12 mini
Вариантов нет. Флагманское железо стоит только в одном айфоне с небольшим корпусом — и это Айфон 12 мини.
Тем более, что на эту модель часто бывают скидки.
- Плюсы: Удобный и компактный корпус, стильный дизайн (самый красивый iPhone 12 именно mini, он так похож на iPhone 4), могучая начинка, веселые цвета.
- Минусы: Батарея разряжается ну уж слишком быстро. Для людей с большими ладонями корпус маловат.
Для тех, кто в поисках недорогого смартфона — iPhone SE (2020)
Выбираете айфон в районе 30-35 тысяч рублей? Тогда обратите внимание на iPhone SE (2020). У него отличное железо, симпатичный дизайн 6-7-8-ки, ну и идеальный ценник.
Пару лет прослужит без проблем. Обновиться до iOS 15 и 16.
- Плюсы: Ценник, начинка за эти деньги, хорошая одинарная камера.
- Минусы: Люди будут думать, что у вас шестерка, семерка или восьмерка. Нет Face ID.
А если денег совсем мало — iPhone SE первого поколения + мощный пауэрбанк
Такие смартфоны сегодня можно найти дешевле 15 тысяч рублей (новые!). Дешевле iPhone просто не существует.
К тому же есть плюсы.
- Плюсы: Отлично работает (буквально летает) с iOS 14. Стоит копейки. Неплохо снимает.
- Минусы: Главный недочет это крошечный аккумулятор. Таким смартфоном без пауэрбанка пользоваться попросту невозможно. iOS 15 с ним вы не увидите.
Какие iPhone брать не стоит в 2021 году?
- iPhone 6s — найти его новым в продаже практически невозможно.
- iPhone 11 Pro Max — слишком дорогой, лучше уже добавить и взять 12 Pro Max.
- iPhone XS Max — читайте выше.
- iPhone XR — подешевел (речь о новом) не так сильно, чтобы имело смысл его покупать сегодня. Почти за те же деньги вы найдете iPhone XS, который во всем лучше.
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