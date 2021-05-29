От редакции

Какой iPhone купить в 2021 году?

29 Май, 2021

Какой iPhone купить в 2021 году?

Вот.

Через пару дней лето. Пора обновить нашу серию материалов о том, какой iPhone имеет смысл купить прямо сейчас.

iPhone xs

Без лишней словесной воды, поехали!

Если нужен самый лучший — iPhone 12 Pro Max

Тут вариантов нет. Это iPhone 12 Pro Max во флагманской конфигурации с 512 ГБ флэш-памяти (если вы, конечно, не пользуетесь максимальным iCloud на пару ТБ, как я).

iPhone 12 Pro Max

Топ!

  • Плюсы: Огромный классный дисплей (играть и смотреть кино), лучшая камера среди айфонов с самой совершенной стабилизацией с движением датчиков, а еще самая-самая батарея. Сутки держится даже если активно играть в Genshin Impact.
  • Минусы: Цена. Но если вы берете такой смартфон, для вас это вряд ли недостаток.

Идеальный iPhone по соотношению цена-качество — iPhone XS

Именно этот премиальный айфон, вышедший три года назад, можно назвать сегодня идеальным по соотношению цена качество. За 50 000 рублей ничего лучше вы не найдете.

iPhone XS

Он мощный, стильный и относительно недорогой.

  • Плюсы: Все еще изумительная камера, неплохой аккумулятор, замечательный OLED-дисплей, вероятно, идеальные габариты.
  • Минусы: Все-таки ему уже три года.

Если нужен компактный флагман — iPhone 12 mini

Вариантов нет. Флагманское железо стоит только в одном айфоне с небольшим корпусом — и это Айфон 12 мини.

Тем более, что на эту модель часто бывают скидки.

  • Плюсы: Удобный и компактный корпус, стильный дизайн (самый красивый iPhone 12 именно mini, он так похож на iPhone 4), могучая начинка, веселые цвета.
  • Минусы: Батарея разряжается ну уж слишком быстро. Для людей с большими ладонями корпус маловат.

Для тех, кто в поисках недорогого смартфона — iPhone SE (2020)

Выбираете айфон в районе 30-35 тысяч рублей? Тогда обратите внимание на iPhone SE (2020). У него отличное железо, симпатичный дизайн 6-7-8-ки, ну и идеальный ценник.

Спрос удовлетворен. iPhone SE (2020) перестает быть в дефиците

Пару лет прослужит без проблем. Обновиться до iOS 15 и 16.

  • Плюсы: Ценник, начинка за эти деньги, хорошая одинарная камера.
  • Минусы: Люди будут думать, что у вас шестерка, семерка или восьмерка. Нет Face ID.

А если денег совсем мало — iPhone SE первого поколения + мощный пауэрбанк

Такие смартфоны сегодня можно найти дешевле 15 тысяч рублей (новые!). Дешевле iPhone просто не существует.

iPhone SE и iPhone 6s получили iOS 14. Это конец?

К тому же есть плюсы.

  • Плюсы: Отлично работает (буквально летает) с iOS 14. Стоит копейки. Неплохо снимает.
  • Минусы: Главный недочет это крошечный аккумулятор. Таким смартфоном без пауэрбанка пользоваться попросту невозможно. iOS 15 с ним вы не увидите.

Какие iPhone брать не стоит в 2021 году?

  1. iPhone 6s — найти его новым в продаже практически невозможно.
  2. iPhone 11 Pro Max — слишком дорогой, лучше уже добавить и взять 12 Pro Max.
  3. iPhone XS Max — читайте выше.
  4. iPhone XR — подешевел (речь о новом) не так сильно, чтобы имело смысл его покупать сегодня. Почти за те же деньги вы найдете iPhone XS, который во всем лучше.

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