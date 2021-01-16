Какой iPhone купить в 2021 году?

Выбираем.

2021 год наступил. Планируете приобрести новый айфон? Поможем вам в этом. Речь пойдет о различных моделях, на любой вкус и кошелек.

Поехали!

Если денег совсем мало: iPhone SE

Если хотите сэкономить, но айфон все равно хочется, берите iPhone SE первого поколения. Новым его можно приобрести за сумму менее 15 000 рублей. Он поддерживает iOS 14, работает быстро, обладает компактными размерами. Прослужит еще пару лет точно. Подробнее читаем тут.

Золотая середина: iPhone SE (2020)

Второй iPhone SE стоит меньше 40 000 рублей. У него мощная современная начинка с A13 Bionic (как у модельного ряда iPhone 11), отличная одинарная камера, изумительный датчик Touch ID последнего поколения и стильный, проверенный временем корпус от iPhone 6, 7, 8. Подробности здесь.

Лучший по соотношению цена/качество: iPhone XS

Хотите айфон со стильным экраном с тонкими рамками, Face ID и изумительным OLED-дисплеем? Флагман 2018 года как раз то, что вам нужно. Сегодня, когда iPhone XS стоит порядка 50 000 рублей, он и является лучшим айфоном по соотношению цена/качество. Он быстро работает, круто снимает и долго работает. Обо всех его преимуществах читаем здесь и тут.

Быстрый и с ночной съемкой: iPhone 11 Pro

Если хочется быстрый, современный смартфон с ночным режимом, то берите iPhone 11 Pro. Он идеален практически во всем. Кроме цены. Все-таки стоит порядка 70 000 рублей. Но, если готовы потратить столько, разочарованы не будете.

Самый-самый: iPhone 12 Pro Max

Стеснения в средствах не испытываете? Тогда выбор очевиден. Это новенький iPhone 12 Pro Max. Он самый-самый во всем. У него самый большой и яркий экран, самая крутая камера и самый высокий ценник.

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Компактный флагман: Нужен небольшой смартфон с флагманской начинкой, тогда выбор как бы и нет. Берите iPhone 12 mini.

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