Какой iPhone купить в июле 2021 года

Расскажем.

Лето в самом разгаре. В последний раз мы рассказывали вам о том, какой iPhone купить в 2021 году, весной. Теперь же посоветуем летом. Приоритеты несколько изменились. Но ключевые критерии нет. По-прежнему важнейшим моментов является продолжение поддержки. Все айфоны ниже поддерживают iOS 14 и обновятся до iOS 15. Немаловажно и то, что устройства легко найти в магазинах.

Интересно? Тогда читаем ниже.

Самый дешевый — iPhone SE

Тут вариантов нет. iPhone SE сейчас можно приобрести сильно дешевле 15 000 рублей. Даже ближе к 10 000. И это входной билет в мир айфонов. Он обновляется до iOS 15, прекрасно работает на ней (инструкции по этой ОС я как раз делал на этом смартфоне, он у нас рабочий, на XS ставить первые беты пока страшновато).

Главный минус — никакущий аккумулятор. Разряжается девайс стремительно. Без пауэрбанка никуда! Но из-за ценника альтернативы нет.

Подробный обзор и разбор смартфона тут.

Самый универсальный — iPhone XS

Сейчас приобрести премиальный айфон 2018 года можно всего за 45 000 рублей. За эти деньги топ. Мощная начинка, классный OLED-дисплей, изумительная двойная камера с 2-кратным оптическим зумом. Обновляться будет еще долго. Работает стабильно, летает во всех современных играх, большой экран хорош для просмотра кино. Не монстр автономности, но и не SE или 12 mini.

Альтернативы ? Есть! Это iPhone XR. Стоит примерно столько же, но работает дольше. Камера хуже. IPS-дисплей (но у таких экранов есть свои фанаты). Вторая альтернатива это iPhone 11, продолжение идей iPhone XR, но с камерой лучше и потрясающим ночным режимом съемки.

А обзор iPhone XS?

Читаем об iPhone XS тут.

Лучший компактный — iPhone SE второго поколения

iPhone SE второго поколения это как раз лучший iPhone в форм-факторе 4,7 дюймов. Фанатеете от корпуса iPhone 6, 7, 8 — тогда смело берите. Он не слишком дорогой, оснащен крутой начинкой, будет обновляться долгие годы и радовать быстрой работой во всех приложениях и играх. Камера одинарная, но топовая.

Да, есть iPhone 12 mini, но он намного дороже, поэтому лучший компактным айфоном мы называем именно iPhone SE 2.

Альтернативы ? Уже упомянутый iPhone 12 mini. И менее дорогой iPhone 8.

Обзор iPhone SE 2?

Читаем здесь.

Флагман без компромиссов — iPhone 12 Pro Max

Нужен самый крутой флагман? Тогда всё ясно, iPhone 12 Pro Max. Почему? Он огромный, он мощный, у него топовая камера (с поворотом матрицы, пока такого нет ни у одного другого айфона). А еще он работает дольше любого другого айфона.

Минусы? Разве что гигантские размеры. Карманы растягивает будь здоров. И девушкам тяжело пользоваться, особенно если у них не исполинские ладони. В остальном же это идеал.

Альтернатива ? iPhone 12 Pro, если хотите айфон поменьше, но почти столь же крутой. Ну или ждите iPhone 13 Pro Max.

Нужен обзор?

Тогда вам сюда.

Ну вот и всё. Рассмотрели, кажется, всё, что нужно.

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