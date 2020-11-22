Какой iPhone купить в конце 2020 года

Выбираем.

Итак, новые айфоны вышли. Весь модельный ряд Айфон 12 — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max — лежит на полках магазинов. А значит самое время обновить наш гайд «Какой айфон купить сейчас».

Мы вновь поможем вам определиться.

Но для начала напомним, какие айфоны точно не стоит брать в конце 2020 года.

Какие айфоны не стоит покупать в конце 2020 года?

Ничего не изменилось. Как и в осеннем материале, мы не рекомендуем покупать те айфоны, которые больше не обновляются. Тот же iPhone 6, например, не получает iOS 14. Но мы также не рекомендуем покупать Айфон 7 и 8. Все потому, что они все еще стоят довольно дорого, но во всем уступают iPhone SE второго поколения. Лучше обратите внимание на него.

Недорогие iPhone, которые можно брать в конце 2020 года

С деньгами совсем туго, но айфон хочется? Тогда рассмотрит вот эти модели:

iPhone 6s — средняя цена, судя по «Яндекс Метрике», составляет менее 19 тысяч рублей. За эти деньги это отличный смартфон, поддерживающий iOS 14 и неплохо фотографирующий;

iPhone SE — компактный бюджетник в легендарном форм-факторе iPhone 5. Маленький и по-прежнему достаточно мощный. Минус один — совсем уж никакая автономность. Купить такой смартфон можно за 15-17 тысяч рублей.

Современный и недорогой

iPhone SE 2020 — отличный смартфон для тех, кто считает деньги. За 37-38 тысяч рублей вы получите современный айфон в корпусе от iPhone 8 с мощным A13 Bionic внутри. Обновляться он будет еще года четыре (а то и больше). Смело можно брать.

Безрамочный айфон с OLED-дисплеем за относительно небольшие деньги

Нужен безрамочный айфон с OLED-дисплеем и тонкими рамками? Но не слишком дорогой? Тогда обратите внимание на следующие модели — iPhone X/XS/XS Max. Первый можно взять примерно за 45 тысяч. Второй стоит около 50 тысяч. За XS Max придется выложить уже в районе 60 тысяч рублей.

Актуальный IPS

iPhone XR и iPhone 11 — все еще имеет смысл покупать. Айфон XR за 40 тысяч порадует вас большой батареей и высокой скоростью работы. А Айфон 11 за 50 тысяч — великолепной камерой с режимом ночной съемки.

Премиум 2019 года все еще интересен

Учитывая, что с батареями у Айфонов 12 дела обстоят мягко говоря так себе, а нововведений кот наплакал, iPhone 11 Pro все еще имеет смысл рассматривать в качестве альтернативы тому же 12 Про. 11 Про хорошо держит заряд, оснащен великолепной камерой и прекрасно справляется со всеми задачами. Учитывая, что сейчас он стоит примерно на 20 тысяч меньше, чем 12 Про, это разумный выбор.

А что же Айфон 12?

Нравится граненный дизайн новых айфонов? Собственно новый дизайн — главная фишка нового поколения. Тогда берите одну из четырех новинок.

Кроме того, если вам требуется компактный айфон с флагманской начинкой и крутым OLED-дисплеем, альтернативы iPhone 12 mini как бы и нет. Только сначала зайдите в магазин и подержите его в руках.

Нужен смартфон, способный снимать в ProRAW? Тогда рассмотрите iPhone 12 Pro или 12 Pro Max. Но помните, что с автономностью у них так себе. Да и стоят слишком дорого.

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