Какой смартфон купить в июле 2021 года — модели на любой вкус и кошелек

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Проснулись? Решили приобрести новый смартфон? Поможем. Расскажем о самых интересных предложениях в разных ценовых категориях по состоянию на июль 2021 года.

Без лишних слов, к смартфонам!

Лучший дешевый смартфон (до 10 000 рублей) — Realme C21

Менее чем за 10 тысяч рублей (от 8500 рублей) вы получите замечательный ультрабюджетник с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 или 64 ГБ. Кроме того, тут большой 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1600 на 720 пикселей и мощный чипсет Helio G35.

Камера неплохая, а для таких денег, так и вовсе, замечательная — на 13, 2 и 2 Мп. Селфи-камера 5-мегапиксельная. Батарея? 5000 мА*ч (+ зарядка на 10 Вт).

Альтернатива:

Nokia G10 (3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти, от 9000 рублей)

Redmi 9C NFC (3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, от 8500 рублей)

Лучший бюджетный смартфон (до 17 000 рублей) — Poco X3 NFC

Poco X3 NFC за 16 тысяч с небольшим предлагает мощный чип Snapdragon 732G, оснащается 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Внутри находится батарея на 5160 мА*ч с быстрой зарядкой на 33 Вт. Кроме того, у девайса классный 6,67-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

И, конечно, потрясающий дизайн. Ну и камеры не подкачали (64+13+2+2 Мп сзади и 20 Мп спереди).

Альтернатива:

Nokia 5.4 (6 ГБ + 64 ГБ, 14 500 рублей)

Samsung Galaxy A32 (4 ГБ + 64 ГБ, Super AMOLED-дисплей, 16 000 рублей)

Лучший недорогой смартфон (до 25 000 рублей) — Poco X3 Pro

Еще один Покофон в нашем рейтинге. Девайс и правда впечатляющий. У него аж 8 ГБ оперативной памяти и огромный накопитель на 256 ГБ. Стоит он 20 тысяч рублей. Базируется эта модель почти на топовом Snapdragon 860, оснащается экраном с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором на 5160 мА*ч (+ зарядка на 33 Вт).

Напомним о крутейшем дизайне.

Альтернатива:

Redmi Note 10 Pro (8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, 23 000 рублей)

Realme 8 Pro (8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, Super AMOLED, быстрая зарядка на 50 Вт, 21 800 рублей)

Лучший смартфон до 30 000 рублей — Poco F3

У него 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти и невероятный Snapdragon 870 внутри. Тут также AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Все это менее чем за 30 000 рублей. Подарок!

Да и выглядит девайс отменно. Настоящая геймерская мечта. К тому же с классными камерами. Читаем подробнее.

Альтернатива:

Xiaomi Mi 10T (8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти, 29 850 рублей)

Лучший смартфон до 40 000 рублей — iPhone SE (2020)

Наконец-то добрались до айфонов. За 36 тысяч рублей вы найдете самый недорогой актуальный айфон. Это iPhone SE второго поколения. Модель оснащается чипсетом A13 Bionic, будет обновляться еще долгие годы, получит множество новых iOS.

Форм-фактор iPhone 6, 7, 8 кажется многим идеальным. Достаточно компактный, при этом с экраном отлично подходящим для игр и просмотра фильмов. А еще тут лучшая одинарная тыльная камера в истории смартфонов Apple.

Альтернатива:

OnePlus 8T (12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти, 37 000 рублей)

Samsung Galaxy S20 FE (8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти, 35 500 рублей)

Лучший смартфон до 50 000 рублей — iPhone XS

По-прежнему интересная и мощная модель. iPhone XS, представленный в 2018 году, по-прежнему хорош во всем. Прекрасно снимает, быстро работает (и с приложениями, и с играми), будет обновляться еще очень долго. Ну и выглядит стильно.

Подробнее о нем тут.

Альтернатива:

OnePlus 9 (12 ГБ + 256 ГБ, 45 000 рублей)

Xiaomi Mi 11i (8 ГБ + 256 ГБ, 43 000 рублей)

Актуальные флагманы дороже 50 000 рублей — iPhone 12 Pro Max

Если уж тратиться, то брать лучшее. А самым-самым смартфоном на рынке сегодня является iPhone 12 Pro Max. Берем версию с накопителем на 512 ГБ. Тут великолепный дисплей, изумительная тройная камера, гигантский экран (и для игр, и для кино, а также всего остального), а еще самая долгоиграющая батарея.

Идеальный айфон. До выхода 13 Pro Max.

Альтернатива:

Samsung Galaxy S21 Ultra (от 78 000 рублей)

iPhone 12 mini (от 50 000 рублей)

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