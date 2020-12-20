Каршеринг сломался на даче, спустило колесо и другие проблемы. Что делать?

Реальные истории простого пользователя



Всем привет, каршеринги давно являются частью нашей жизни, но ездили ли вы на этих машинах на дачу? А ведь ещё бывают поломки, пробитые колёса и другое. У меня всё это было, короткий рассказ внутри. Поехали!

Начну с темы из заголовка – о поездке на дачу. Я взял машину на сутки у Дилимобиля и поехал за 120 км от Москвы. Почему взял у них? На тот момент было немного дороже, чем у Белки, но пробег был включен 150 км против белочной сотни. Чем ещё удобно брать у Делика: после окончания суток вы переходите на выгодный тариф – минута за рубль, а за каждый километр берут тоже небольшие деньги. Но сейчас не об этом, а об отказе машины открываться на даче. Напомню, что до Москвы ехать 120 км. Отматывая немного назад, скажу, что интернет на даче ловит нормально и машина закрылась как нужно. Но утром чуда не произошло. Вызов техподдержки занял 2,5 часа, ещё через 3 приехал мастер и запустил арендованную машину за 2 минуты.

Проблему с вызовом технички мне так никто и не смог объяснить: меня переводили на разных операторов, связь прерывалась, постоянно обещали, что теперь точно в течение часа ко мне приедут. В итоге мне позвонил сотрудник поддержки через 2,5 часа после моего первого звонка. Он мне сказал, что ему только что-то прислали заявку. Напомню, что мастер за 2 минуты всё попровал, но я ждал оооочень долго.

Кстати, даже в этом случае я остался доволен: машину сделали (правда спустя 5,5 часов) и вернули часть денег назад (700 руб). Вернули именно ту сумму, которую я потратил поверх оплаченных суток. Но (!) возврат тоже происходил не быстро. А целых 10 дней: написал на специальную почту и ждал, ничего не произошло за неделю, я написал снова и позвонил для контроля моего опроса. Деньги потупили почти сразу. Кстати, мне предложили вернуть мою сумму обратно на карту или пополнить ими виртуальный счёт у Делимобиля.

Важно, баллами можно оплачивать не более 50% от стоимости поездки.

Пробитое колесо у Яндекса. Если у вас спустило колесо, то оператор через чат или голосом предложит вам завершить аренду (в зоне разрешённой парковки) и даже поможет забронировать машину поблизости. Как-то я решил арендовать машину, а при осмотре заметил, что колесо вообще без воздуха. Я просто скинул фото колеса в чат и уже через минуту получил 100 руб на счёт и бесплатно отменённое бронирование.

Когда вы не можете завершить аренду и приложение постоянно выдаёт ошибку. То нужно позвонить оператору и объяснить свою проблему. Обычно всё связано или с интернетом, или с потерей связи со спутниками навигации.

В Белке вы просто всё объясняете оператору и говорите время, когда пытались завершить аренду. Оператор всё фиксирует, помогает закрыть и через несколько минут компенсирует деньги на внутренний счёт.

В Делимобиле: фиксируют и помогают, но потом нужно написать письмо с рассказом о проблеме на специальный электронный адрес. А затем ждём зачисления баллов в приложении.

В Яндексе и YouDrive у меня таких проблем не было. В Я.Драйве временами приходилось нажимать на «Закрыть» по несколько раз, но это не такая уж и проблема, как мне кажется.

Важно: не стесняйтесь звонить в службу поддежки! Так вы экономите нервы и деньги, а часто ещё и получаете бонус на счёт.

Ещё важнее: всегда внимательно осматривайте машины каршеринга, чтобы не платить за непрофессионализм предыдущего водителя. Всем лайк!

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