Хотите iPhone 12 mini? Стоп! Сначала подержите его в руках в магазине — он очень и очень маленький

Дружеский совет.

Планируете приобрести iPhone 12 mini? Я тоже об этом раздумывал. Но сегодня зашел в магазин, чтобы покрутить его в руках, оценить реальные размеры, посмотреть, как он лежит в руке. И пыл поубавился. Решил в итоге повременить со сменой смартфона, похожу пока что со своим iPhone XS.

Почему так? Он слишком маленький! Видимо, я уже привык к размерам XS (хотя и его гигантом не назовешь). После него iPhone 12 mini кажется будто игрушечным.

И очень легким — мгновение и он выскользнет из рук.

Не очень удобно пользоваться устройством, если у вас длинные пальцы. Они перекрывают экран. Печатать и перемещаться по меню также не слишком комфортно. На большом айфоне все эти манипуляции получаются куда более естественно.

Писать тексты на Айфон 12 мини я бы не стал. А на XS — вполне. Об этом я, к слову, ранее рассказывал.

Но, если вы хрупкая девушка, то все может быть иначе — компактный айфон вам может подойти. В руках представительниц прекрасной половины человечества маленький iPhone 12 выглядит вполне органично.

Именно для них iPhone 12 mini, как мне кажется, и создан. Еще бы батарею ему получше…

Кстати, вот iPhone 12 mini рядом с iPhone SE (2020):

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