Когда нужно менять аккумулятор на iPhone?

Как узнать, когда время батареи пришло?

У вас Айфон? Вы заметили, что он стал быстро разряжаться? Или испытываете какие-либо другие проблемы с устройством? Что же, возможно подошла батарея. И тогда выход один — ее следует поменять.

А как узнать, когда это делать? Сейчас расскажем.

Итак, первым делом пройдите в «Настройки», затем в раздел «Аккумулятор», далее в «Состояние аккумулятора». Сколько там процентов в строке «Максимальная емкость»? У меня 90%. Значит все еще в полном порядке.

А вот если значение ниже 80%, то всё — аккумулятор пора менять на новый. С такой батареей айфон начнет вас подводить. Может самопроизвольно выключаться на морозе, во время игр, нагрева или вообще просто так. В общем, бегом в мастерскую.

А как часто вообще батарея меняется? Зависит от использования, но обычно ее хватает на 2-3 года.

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