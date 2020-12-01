Крутые игры для PS5, в которые можно поиграть уже сейчас

Пока очень мало, но не совсем пусто.



19 ноября в России вышла PS5, а во что поиграть-то? Вот подборка из 4 крутых игр для новейшей приставки от Sony. Поехали!

Игр для PS5 действительно очень мало, приходится покупать от PS4. Но Sony всё-таки выпускает понемногу игры под свою новинку. 5 декабря 2020 выйдет FIFA 2021, специально доработанная под пятую консоль. Мы ждём новые игры в 2021-м, но сейчас тоже хочется поиграть. И вот во что можно поиграть на новой плойке уже сейчас:

1. Dark Souls. Это новая игра на основе хита из 2009. И одновременно лидер нашего рейтинга: графика, вовлечённость и общая сложность заставят вас надолго залипнуть у экрана.

2. Новый Человек-паук для PS5. Это дополнение к игре 2017, но рост есть. Из главного: графика и рюкзачок. Поиграть можно.

3. Astro’s Playroom. Хотя это и встроенная игра для демонстрации новых возможностей джойстика от пятой консоли. Но всё равно играть интересно и весело. Она заберёт ваше время, я уверен в этом.

4. Sackboy: A Big Adventure. Это очень милая игра с отличной и очень приятной графикой. Она понравится всем.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)