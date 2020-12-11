Лучшее в 2020 году — лучший смартфон, лучший фильм, лучшая консоль и лучшая игра

Личный топ.

2020 года подходит к концу. Сюрпризов в плане новинок среди гаджетов, игр и фильмов он уже принесет нам едва ли. Поэтому вполне можно подвести итоги.

Это личный топ, поэтому об объективности речи не идет.

Лучший смартфон: iPhone 12 mini

Да, возможно, что это не самый ожидаемый выбор. Но именно этот смартфон показался мне наиболее интересным в 2020 году. Хотя бы потому, что это необычный айфон. В эпоху лопатофонов Apple взяла и выпустила дорогой, флагманский компакт.

Лучший фильм: Зависнуть в Палм-Спрингс

Необычное кино с романтическим уклоном на тему временной петли и дня сурка. Живое, душевное, жизнеутверждающее и очень яркое зрелище, которое хочется пересматривать вновь и вновь.

Лучшая игровая консоль: Xbox Series S

Нет, это не PS5 и не Xbox Series X, а недорогая Xbox Series S. Почему? Потому, что она стоит меньше 30 тысяч рублей, предлагает отличную производительность и дает возможность играть, подписавшись на сервис Xbox Game Pass, в котором сотни игр и постоянные обновления за 599 рублей. Идеальное решение для геймера в условиях высокого курса доллара и экономического кризиса. Играть на консолях можно бюджетно! Но только на приставках от Microsoft.

Лучшая игра: Final Fantasy VII Remake

Будучи большим фанатов оригинальной Final Fantasy VII (вышедшей на 32-битной PlayStation в далеком 1997 году), с нетерпением ждал ремейка. Да, частично он разочаровал, во многом потому, что это не полный опыт (а лишь 1/3 от изначальной истории). Но заряд ностальгической бодрости игра предоставила. Великолепные мелодии, потрясающие персонажи и красивейший мир, в который так хотелось вернуться. Будто бы побывал в своих 12 годах…

А что впечатлило сильнее всего наших читателей за минувшие 12 месяцев?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)