Лучшие iPhone 2020 года
Самые-самые айфоны минувшего года.
2020 год завершился (и слава Богу!). И за минувшие 12 месяцев Apple выпустила рекордное количество айфонов. Аж пять моделей! iPhone SE второго поколения, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Какой же мы назовем самым-самым?
Первое место: iPhone 12
Простой iPhone 12, базовый. Тот, за который у нас просят от 79 990 рублей. А почему? Потому, что это и правда весьма удачная модель. У этого смартфона великолепный OLED-дисплей (такой же, как у премиального собрата), стильный ретро-дизайн в духе культовой «четверки», яркие расцветки на выбор и могучая SoC внутри. Да, аккумулятор мог бы быть лучше, но что есть, то есть.
Второе место: iPhone 12 Pro
Да, дорого. Да, отличия от 11 Pro можно пересчитать на пальцах одной руки. Но все же кое-что есть. Например, ProRAW. Почему это круто, мы уже рассказывали. И о LiDAR не забываем. И, конечно, Прошка выглядит стильно, смотрится потрясающе, работает быстро. Качество сборки традиционно на высоте.
Третье место: iPhone SE (2020)
На третье место мы поставим iPhone SE второго поколения. Просто потому, что среди айфонов конкурентов по соотношению цена/качество у этого девайса нет. У него изумительная SoC A13 Bionic, великолепная одинарная камера, классический дизайн от iPhone 6/7/8, проверенный временем корпус и идеальные размеры. Не хотите тратиться на дорогущие iPhone 12, но хочется современный и производительный смартфон от Apple? iPhone SE (2020) как раз то, что нужно.
Четвертое место: iPhone 12 mini
Да, он самый непопулярный в четверке семейства iPhone 12. Но нам он нравится. Хотя бы потому, что это чуть ли не единственный компактный флагман на рынке. У него 5,4-дюймовый OLED-дисплей, габариты, которые позволяют носить его в любом кармане. А еще он отлично лежит в руке и поражает феноменальной скоростью работы. Наконец, именно мини больше всего похож на iPhone 4. Трудно не влюбиться.
Пятое место: iPhone 12 Pro Max
Нет, он на последнем месте вовсе не потому, что плох. А из-за того, что упомянутые выше четыре айфона слишком хороши. iPhone 12 Pro Max это самый огромный айфон в истории. У него гигантский дисплей (почти планшет), на нем удобно смотреть фильмы, он прекрасно подходит для игр. А еще хорошо фотографирует и обладает самой жизнестойкой батареей среди айфонов, выпущенных в 2020 году.
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