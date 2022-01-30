Лучшие обои на Айфон за всю историю iOS. Мнение автора Bloha.ru

Немного iOS-ностальгии

Всех приветствую! Для кого-то картинка на смартфоне – не такая важная мелочь. А кто-то любит ставить питомцев, семейные фото, детей, певцов и актёров. Или красивые изображения природы. Или стандартные обои нравятся настолько, что от них нельзя оторваться. И сегодня речь о 5 моих любимых картинках из разных версий iOS.

Признаться честно, я не поклонница абстракций, которыми пестрят современные версии iOS и Mac OS. И поэтому я решила составить свой топ-5 обоев из iOS, которые всегда нравились мне за спокойные тона, понятный сюжет и тд. Итак, поехали!

№1. Горы и звёздное небо

Пожалуй, моя самая любимая картинка с iOS. Впервые появилась на iOS 8 вместе с iPhone 6. Ну и те, кто купил iPhone 5S в том же году на борту с iOS 8, при включении увидели эти горы. Я была одной из тех людей 🙂 Навеяно ностальгией по самому первому iPhone в жизни. Но в первую очередь я люблю эту картинку за приятные глазу тона. Текст хорошо читается, да и сочетание звёздного неба и гор добавляет сказочности композиции. Стоит у меня сейчас на iPhone и iPad.

№2. Звёздное небо

Да, я фанат звёздного неба. Пока не удалось увидеть вживую такую композицию, любуемся ею на смартфоне. Прочно ассоциируется с iOS 7. с которой начался новый цикл дизайна системы IOS. Успокаивающий синий цвет, значки на фоне такого изображения хорошо читаются, композиция лаконична.

№3. Море

Дебютировала эта картинка вместе с iOS 11. Мне кажется, что после появления этого изображения фотографы начали массово снимать море сверху. Совершенно иное видение и ракурс. На море или океан смотришь с ещё большим энтузиазмом. Чуть больше яркости, чем у предыдущих изображений. И при этом хорошая читабельность.

№4. Рыбки с первого iPhone

Ещё один повод поностальгировать по 2007-му. Именно эта картинка прочно ассоциируется с самым первым iPhone, который был представлен в январе 2007 года. Смартфон не имел тогда такой популярности, как сейчас. И ведь это логично, устройство только вышло на рынок. Тогда “гремела” Nokia. Сайты с темами для Symbian пестрили рыбками с первого iPhone в те времена 🙂 Давайте снова полюбуемся ими.

№5. Планета Земля вечером

Иногда я обращаю внимание на детали. Что помогло мне заметить популярность этой картинки. Мне она всегда нравилась за нейтральность: тёмные тона, хорошая читабельность, композиция универсальна, всё-таки цветы до сих пор популярнее у девушек, чем у молодых людей. Стояла у меня на iPad почти два года. Потом, конечно, изображение захотелось сменить, а на новых версиях iOS она недоступна. Только если залезть в поисковик.

Давайте посмотрим на эту картинку ещё раз.

Если вас заинтересовала подборка, для вашего удобства все картинки в хорошем качестве можете скачать здесь

А какие стандартные обои с разных версий iOS нравятся вам больше всего? Поделитесь в комментариях!

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